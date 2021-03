BILA SAM BAŠ DEBELA, KAO KRMAČA! Slađa Alegro tamanila 300g čokolade i dogurala do 82 KG, uz ovu ishranu ISTOPILA je 30 KG viška

Slađa Alegro kaže da se drastično ugojila u trudnoći i da joj je posle bilo teško da skine suvišne kilograme! Poznata pevačica je pre tri godine pred porođaj imala 82 kilograma, ali to je tada nije opterećivalo jer se ispunila njena najveća želja - rodila je ćerku.

- Baš sam bila debela, da ne kažem kao krmača! Imala sam 82 kilograma, što je mnogo na moju visinu. U trudnoći sam se opustila jer sam išla kao stvarenju svoje najveće želje. Za sve ostalo me je bilo baš briga. Jela sam dnevno i po 300 grama čokolade, kao i razne 'fast fud' obroke. A to je ostavilo traga na mojoj figuri. Dok sam bila trudna, nisam ni mislila o kilaži, ali kada sam se porodila, shvatila sam da to neće tako lako nestati - priča Slađa i dodaje da se baš pomučila da baš povrati mladalačku figuru:

- Trudne žene misle da će se lako otarasiti viška kilograma, ali to zaista nije tako. Pogotovo ako ste u godinama u kojima sam ja rodila Milu. Nakon trudnoće treba dosta da se radi na sebi da bi se telo vratilo u normalu.

Slađa, koja sad ima 52 kilograma, zahvaljujući suprugu Zoranu uspela je uz pomoć ishrane i vežbanja da vrati nekadašnju liniju.

- Moj suprug Zoran je pravi vojnik! On mi je pomogao da kontrolišem šta jedem, što je veoma važno ako nemate dovoljno volje. Potpuno sam promenila način ishrane, izbacila slatkiše, a dosta mi je pomogla i ćerka Mila. Zbog nje sam počela uveče da ležem na vreme i da ustajem rano, a to je jako bitan faktor kada je mršavljenje u pitanju - objašnjava pevačica.

OVO JEDE SLAĐA ALEGRO DORUČAK: Sendić sa ćurećim prsima i čajem. RUČAK: Piletina sa salatom. VEČERA: Riba sa grilovanim povrćem. foto: Shutterstock

