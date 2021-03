REKLA MI JE DA SE SELI U DUBAI KOD JEDNOG BOGATAŠA! Knez otkrio nepoznate detalje o Kseniji, ovo joj nikad neće ZABORAVITI!

Pevač Nenad Knežević Knez veoma je blizak sa starijom ćerkom Ksenijom koja je članica grupe "Hurricane".

Iako se odlično slažu, Knez je sada ispričao jednu situaciju u kojoj ga je mezimica dovela do ludila.

Naime, jednog od fanova je zanimalo da li ga je Ksenija nekada razočarala, nakon čega je Knez ispričao šta mu je ćerka ranije priredila.

- Ksenija nije tip koji razočarava ljude, ali bila je sad jedna situacija. Nije me razočarala, ali me je strahovito iznervirala. Radila se neka emisija, skrivena kamera, koja je ipak nešto odložena. Ona me je pozvala: "Tata, moram hitno da te vidim. Joj, moramo ozbiljno da pričamo." Ja sam joj rekao: "Kaži mi šta je to toliko hitno. Hajde, možemo preko telefona." Ona je rekla da moramo da se vidimo i da mi lično kaže, jer to nije za telefon. Ja sam došao tamo i onda je ona krenula: "Ja više ne mogu ovakav pritisak kakav doživljavam. Ići ću u Dubai da se preselim, tamo sam upoznala jednog divnog čoveka, koji je član kraljevske porodice, koja vodi u Dubaiju sve. On se zaljubio u mene i šalje privatni avion da dođe po mene. Ja idem tamo da živim." Počela je potpuno da glumi neko ludilo. Pokušavao sam na sve moguće načine da je smirim i zaista sam se bio zabrinuo za nju. U tom trenutku, sve je bilo namešteno, okolo ljudi, koji su statirali da me lože. Svi su izašli i rekli: "Skrivena kamera!" - ispričao je pevač u IDJTV emisiji.

Kurir.rs/I.B.

