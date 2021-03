IVAN GAVRILOVIĆ O LJUBAVI SA SLOBINOM MARIJOM: Stalno je bežala od obezbeđenja, raskinuli smo jer nije bila obična devojka!

Ivan Gavrilović devedesetih se zabavljao sa Marijom Milošević, naslednicom pokojnog Slobodana Miloševića, a sećanje na njih aktuelno je ovih dana zbog emitovanja serije "Porodica", koja govori o poslednji danim pred hapšenje bivšeg predsednika Jugoslavije.

Kurir je ekskluzivno porazgovarao sa Gavrilovićem, koji se trenutno nalazi u vili "Parova", pa je sa nama podelio malo poznate detalje svoje veze sa Marijom.

- Čini mi se tad nisam bio ni svestan u šta ulazim. Kad smo se smuvali, sutradan sam se već pokajao, uhvatio me strah, kad sam video njenu vizitku.

Odlučio sam da se povučem, da neću ništa više sa njom. Međutim, zvoni mi telefon i zove me da se vidimo. U tom momentu bi bilo glupo da je nisam ispoštovao - rekao je pevač i objasnio kako je izgledao njegov susret sa Mirom i Slobom.

- Traumatično, zaje.ano, ali šta ćeš. Oni su ljudi, koliko su tad mogli bili okej. Bile su neke provere i pitanja "ko si ti", "šta si", "da li si neki ubačeni element" i tome slično. Više je bilo mučno nego lepo - dodaje Ivan.

Ivan je ispričao je i jednu anegdotu o Mariji za koju se do sada nije čulo.

- Imala je neki automobil kadet kockicu staru 20 godina, koji je ona koristila da bi mi pobegli od obezbeđenja i da dođemo kod mene kući, gde bi bili 2-3 dana. Stalno je bežala i žudela za tim normalnim životom. Jednom smo povezli i mog ćaleta da i on vidi vilu, promašili smo izlaz i zakucali smo se u hitnu pomoć. Odmah se pojavila murija, DB, to se moralo zataškati, to tad nije smelo da se zna. Bilo je bitno da porodica kao porodica funkcioniše, jer je bilo grozno stanje i bili su u rasulu - otkriva Ivan.

