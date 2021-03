NISAM ZNAO DA LI SAM ŽIV, JAVLJALE SU MI SE HALUCINACIJE S MRTVIM Hasan Dudić opisao svoju borbu sa koronom, otkrio kako se oseća

Pevač Hasan Dudić bije bitku sa koronom osam dana, a kako je otkrio, oporavak se odvija dobro i lekari su ga iz bolnce pustili na kućno lečenje.

- Bio sam na VMA i na Infektivnoj klinici. Čuvao sam se, i svuda narodu govorio da se pazi, i mene zakači. Počela je prvo mala temperatura, pa kašljanje. Odem na VMA, ali mi ni na kraj pameti nije bio kovid 19, jer sam se pre mesec dana dva puta kontrolisao. Treći put, međutim, kad su mi rekli da je korona, kad nisam “riknuo” - kaže Dudić.

Njega najviše muči kašalj. Kako kaže – na bronhijalnoj bazi.

– U nedelju uveče sam ponovo radio analize, bile su dobre, večeras slede nove. Rezultati su mi ko bog. Na vreme sam došao, i to je blaži oblik korone, ali nije bilo naivno. Osetio sam kidanje, “rastavljale” su mi se noge, ruke, kičma, glava, prsti… To su bili užasni bolovi, kao da se raspadam. Onda se izgubim u nekom momentu, zadremam pa ne znam ni gde sam. Da li sam na ovom ili na onom svetu. Dolaze ti neke čudne slike, halucinacije, bože me oprosti, sa mrtvima… Sada mi je bolje.

Pevača nije držalo mesto u bolnici i jedva je čekao da se vrati svojoj kući i porodici.

– Kad su me sa VMA uputili na Infektivnu, bio sam u trenerci i u patikama koje su kao čarape. Čekao sam od 12.30 do 18.30, nakupio se zime i tad se još više razboleo. Već dižem ruke, pašću u nesvest… Pokucam na jedna vrata, otvara doktorka, ja je pitam: “Izvinite, da li je možda moj uput kod vas? Više ne mogu, ja sam Hasan Dudić, da znate ime i prezime”. Kaže “Nije, ali ću naći. Znam ko ste, moj profesor matematike je vaš veliki drug, Goran iz Šapca”. Bog me je pogledao. Ona ode, pronađe, primi me, dam krv, sve odradimo. Zamolim je da budem kod kuće, i da radim kako mi ona nalaže.

