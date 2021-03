KEBA TRAVAR PRVI PROBA SVOJE VIJAGRE! Otkrio kako muškarci, a i ŽENE reaguju na njegove proizvode! KURIR TELEVIZIJA

Kažu da je ljubav prema zdravom životu pretvorio u dobar biznis. Kako se snalazi kao preduzetnik, kao i kako publika reaguje na taktove njegove nove pesme Dibidam, uživo nam priča Dragan Kojić Keba.

-Ja sam već preduzetnik kao estradni radnik. Uvek je postojala kod mene želja da se bavim alternativnom medicinom. Već 20 godina volim taj spoj sa prirodom. Pravimo prirodne lekove za detoksikaciju, vijagru. Sve svoje proizvode sam probao i uverio sam se da imaju svoju magiju i pravu meru na čoveka. U višku vremena tokom korone sam se zapitao šta bih mogao još da radim, tako je došla ta ideja i siguran sam da sam na pravom putu- rekao je Keba.

Utisci prijatelja i porodice

-Prijatelji i prijateljice su probali, kao i porodica i svi su zadovoljni. Što se tiče muške populacije, znate šta su oni najviše probali. Uskoro spremamo i kapi za opuštanje, ali ja to prvi moram da probam kako bih se uverio da li je proizvod dobar. Sa prirodom se nikada ne treba igrati, a ovo je pravi spoj.- rekao je pevač.

O muzici i novoj pesmi Dibidam

- Ja jednostavno ne mogu bez muzike, objavio sam četiri pesme u poslednjih godinu dana. Na kraju krajeva, to je moja profesija i egzistencija. Možda će ova druga varijanta u mom životu doneti finansijski proboj, zasad je to muzika. Prvi put sam sad snimio ovako nešto poput Dibidam-a, a moja ćerka Nataša je takođe učestvovala. Naslov Dibidam zapravo ne znači ništa, samo je zvučno i pevljivo. Mislim da sam uradio pravu stvar. Zadovoljio sam svoju muzičku bit i to mi je najbitnije, a publika odlučuje da li će to biti mega hit. Sve u svemu, taj Dibidam se svima uvukao u glavu i to je lepo-

O trep pesmama

-Snimio bih trep pesmu, zašto da ne. Generalno je matrica svega toga narodna muzika, samo modifikovana. Prava narodna muzika nikada neće otići u zaborav jer je to blizu svim generacijama, a to što je trenutno popularno, ja ću uvek pokušati da se uklopim u to iako sam u duši narodnjak. Pored toga imam i želju da snimim rok pesmu. Nekada sam kao student pevao rok pesme. Ja volim da istražujem, kada bih stalno pevao isti žanr ja bih dosadio ljudima. Ne može uvek da bude isto- rekao je kroz osmeh Keba.

Keba je za kraj gostovanja pohvalio naše gostoprimstvo i zapevao hit Dibidam!

