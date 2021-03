KAŽU DA JE TEA BOMBA, A U LJUBAVI JOJ NIJE SVE PO VOLJI: Progovorila je o EMOCIJAMA, pa i zašto je dobila nadimak LJUTA PAPRIČICA!

Tea Tairović gost je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i iznela detalje svog života koji zanimaju javnost.

Pevačica koja važi za jednu od najprovokativnijih na estradi, dobila je nadimak i "ljuta papričica", a sada je objasnila zbog čega.

"To sam dobila još kao mala, prilično sam prgava i to nisam nekad uspevala da sakrijem. Sada delujem smirenije, samo sam naučila to malo da 'hendlujem', ali se u biti nisam promenila. Svima je najbolje da se sklone kada sam ljuta, ozbiljan sam tornado", kaže Tea.

Pored toga što joj laska titula najzgodnije, Tea kaže da bi volela da opet bude deo takmičenja "Zvezda Granda" ponovo jer smatra da bi više pokazala.

"Laska mi titula da sam najzgodnija. Kada sada vidim takmičenja, krivo mi je što ne mogu da vratim vreme kada imam više iskustva. Ja sam zadovoljna, ali nekako sam bez scenskog iskustva učestvovala tamo", istakla je Tairovićeva i dodala da više voli kada joj žene daju komplimente.

"I nije to često i jeste. To vreme se menja i muškarci su više počeli da sabotiraju žene, jer ih sve više gledaju kao konkurenciju u profesionalnom smislu. Bilo je ljubomore, ali ne velikog spoticanja. Ja kada sam uživo i nasamo sa ljudima, ja ih omađijam. Verovatno je bilo priča iza leđa, ali meni je to nebitno. Svako treba da gleda svoj put."

Muzički uzor Tee Tairović bio je Dino Merlin.

"Imala sam tu sreću da imam specifičnu boju glasa koja ne liči ni na čiju, ali muzika Dina Merilna uvek mi je bila vodilja. Tu emociju želim da izazovem kod ljudi kada nešto otpevam. Ja sam osoba koja uvek želi više, kada vidim da su ljudi zadovoljni, hoću više i nastavljam da se nadograđujem", ističe pevačica.

Ljubavni život pevačice zanima sve.

"Rekla sam da ne mogu više da vam izađem na oči, jer svaki put kažem nešto drugačije, kod mene se situacija menja non-stop. Srećna sam, a u ljubavi mi nije nešto po volji. Uvek sam bila u dugim vezama i malo me to opteretilo, ali sada kad sam to izjavila, srešću nekog momka ispred i biću sa njim (smeh). Želim da se posvetim karijeri... Kako ja da budem inspirisana kada gledam u telefon da li mi je pisao?", kaže Tairovićeva.

