SOFIJA MILOŠEVIĆ OTKRILA ZAŠTO LUKI ŠALJE FOTKE DRUGIH ŽENA! Manekenka iskreno o školovanju i upoznavanju sa Jovićem!

- Koliko god sam bila spremna za ulogu majke, ipak i nisam bila. Uvek sam to odlagala, razmišljala sam koliko je bitno da si zreo čovek, da si posvećen detetu maksimalno, i uvek sam se razmišljala kada će se to desiti i sada mi je jako čudno, na primer odemo na pregled i onda oni mene zovu "mama", čekajte polako. Svako veče kad legnem da spavam gledam Alekseja i mislim: "Bože, imam sina". To mi je i dalje kao da sam u snu, to je neverovatan osećaj. Svakodnevno razmišljam kako ću da ga vaspitam, to je meni mnogo važno u ovom svetu gde nam se servira puno stvari koje meni nisu kul i nije nešto što bi trebalo da je prisutno. Prvobitno poremećen sistem vrednosti, previše se očekuje i svi moramo da budemo super, to je jednostavno nemoguće. Ja bih volela da ga naučim prvenstveno da bude čovek, vredna osoba, da radi puno, da poštuje druge ljude i da ga naučim pravim vrednostima, da misli svojom glavom - rekla je Sofija.

Sofija Milošević je govorila i o svom detinjstvu, te je otkrila da je u osnovnoj školi bila odličan đak, kao i da tada nije mislila da je lepa.

- Bilo mi je važno da budem dobar đak, jer su me zadirkivali u školi. Ja tada nisam milsila da sam lepa, bila sam jako mršava i svi su me zadirkivali. Zato mi je bilo važno da imam neki vid afirmacije, tako da je to bilo kroz moje dobre ocene - rekla je ona i dodala da je naučila da se neće uvek svima svideti.

Iako se dosta pisalo da se lepa manekenka podvrgla brojnim estetskim operacijama, ona je istakla da nema ništa protiv plastičnih intervecija, ali da nije ugradila silikone u grudi, kao i da nije zatezala oči. Otkrila je i da svom dragom često šalje slike lepih žena, a zatim progovorila i o njihovom prvom susretu.

- U našoj zemlji ima toliko lepih žena, ja Luki večito šaljem slike žena i kažem: "Vidi kako je ova lepa", on kao: "Pa, onako", a ja mu kažem: "Je l' si ti normalan?" - ispričala je Sofija i dodala:

- Ja sam prvo njega videla u novinama i pomislila: "Bože, kako prelep dečko", a kad sam ga videla uživo, osmehnuo se kad smo se upoznavali i ja sam bukvalno pala na pod i bila u fazonu joj kako je lep i uživo. Baš sam bila kao - vau, prelep je. Mi super funkcionišemo jer smo jako slični. Za mnoge stvari smo neodgovorni kao mala deca smo. Što se tiče planiranja tu smo isti ne može čovek da nas dobije, ne zna gde smo, niko ne zna kad stižemo, kakvi su nam planovi, a različiti smo u jako malo stvari, na primer ja umem da gubim, a on ne zna - rođeni je pobednik.

