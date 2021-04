MILICA TODOROVIĆ ZNOJAVA I UTEGNUTA RASPAMETILA JAČI POL: Radi vežbe u uskim helankama, sve PRŠTI od seksepila!

Milica Todorović je uspela da dovede liniju do savršenstva posle mnogo truda. Ona je odlučila da nastavi tim tempom i da svoje telo do leta dovede do savršenstva.

Čuvena pevačica iz Kruševca naporno vežba jer želi da dočeka letnje mesece spremna. Ona je snimak treninga objavila je na svom Instagram profilu uz motivaciju: "Ajmo, Comi, stiže letooo!".

U uskim helankama roze boje i topu identičnog kolorita pokazala je izvajano i utegnuto telo, kao i obline koje su mnoge ostavile bez daha.

Podsetimo, Todorovićka je smršala zahvaljujući posebnom načinu ishrane. pevačica je otkrila da je imala problem sa viškom kilograma, te da je u najtežem periodu života imala 71 kilogram.

‒ Svi znamo kako se skidaju kilogrami, ali to uglavnom ne primenjujemo. Uživam u hrani i mnogo volim da jedem. I kad sam se ugojila, tih nekoliko kilograma viška mi je smetalo ‒ rekla je Milica u intervjuu za „Hit“. ‒ Nisam doživljavala sebe kao bucku. Ipak, bila sam svesna da to što radim nije dobro za zdravlje, posebno zato što je na mom jelovniku uglavnom prženo, masno i slatko... To se godinama taloži, usporava metabolizam i može da izazove razne bolesti.

Iako je odlučila da vanredno stanje i period izolacije provede u roditeljskom domu u Kruševcu, nije se opuštala već se pridržavala propisanog jelovnika. Uspela je da odoli svim ukusnim jelima koje je pripremala njena mama, a u organizam je unosila samo zdrave namirnice.

‒ Najviše sam smršala tokom samoizolacije. Imala sam vremena da se detaljno posvetim pravilnoj ishrani ‒ rekla je Todorovićeva i istakla da sada ne može ni da zamisli da pojede nešto što je ranije redovno konzumirala.

