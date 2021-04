SADIM KROMPIR I LUK! Ivan Milinković postao BAŠTOVAN, pokazao imanje na Kosmaju! Evo kako pevač provodi vreme!

Pevač Ivan Milinković, nekadašnji frontmen grupe "Legende" gostovao je u "Puls Srbije" na Kurir televiziji putem video poziva.

Pesmom "Siva magla" najavio je povratak na muzičku scenu. On je u Pulsu govorio o poslovnim planovima, zašto je napustio "Legende", ali i kako provodi vreme u kući na Kosmaju.

Na pitanje da li mu smeta što ga ljudi isključivo povezuju sa grupom, on je odgovorio:

foto: Kurir Televizija

"Ne može da mi smeta jer je to deo mog života. Bio sam skoro 30 godina proveo u toj grupi i normalno je da me vezuje za to. I dok sam bio u grupi znali su me kao Ivana. Sad kao Ivan Milinković, imam i ja svoje ime i prezime. Još malo će dve godine kako sam krenuo kao solista".

"To je mnogo godina, pokazao sam svoju rešenost da isprobam šta mi leži. Treba biti jasan. Mislio sam i ranije da to uradim, ali pošto smo mnogo radili, 1000 koncerata... Svako od nas je bio poznat ljudima. Samim tim da su ljudi reagovali lepo na moje druge numere, razmišljao sam o tome dugo. To je bila moja želja. Nije bilo preseći. Ali kad ste sigurni onda je to čista situacija. Tim pre mi nije bilo toliko teško. Vidim sad da je prava stvar učinjena. Ne želim da bacim nikakvu senku na sve ono što sam radio. Svi smo sada u vanrednoj situaciji, gledao sam da premostim ovaj period. Neki kažu da nije vreme da se radi, ali i jeste. Ja sam napravio promenu pred ovu pošast".

foto: Pritnscreen

Kako je nastala pesma "Siva magla"

"Nije urađena pesma, ja sam je zatekao. Nastala je na Balkonu. Čuo sam je kao svoju na prvo slušanje. Drugačije je izgledala, shvatio sam da je moja jer sam se pronašao njoj. Mnogi vole zabranjeno voće, uvek je nesvakidašnje izazov. Svako može da se nađe u njoj. Nesuđeni ljubavi, zabranjena ljubav sve je to čežnja. U tim situacijama su najjače emocije. Ova numera je najviše reakcija izazvala".

Reakcije

"Komentari su uglavnom pozitivni, ali uvek postoje i ljudi koji ciljano hoće da te povrede, to su nesrećne duše. Ja sam uvek bio dobronameran, volim ljude. Reakcije su zaista divne".

foto: Pritnscreen

Živi kao sav običan svet

"Ja volim da odem i na buvljak, na pijacu, volim sve što je spontano. To je bila moja normalna reakcija, doživeo sam da uđe harmonika u prevoz. Tako je ispalo, i prokomentarisao sam to. Puno sam u komunikaciji sa gradom i onda ostavim auto i dođem busom. Čemu prepotentnost? Nema potrebe za tim.

Odmara na Kosmaju

"Juče smo sadili krompir, danas je trebalo luk. Voćke su orezane. Sadiću kukurz, detelinu..."

foto: Pritnscreen

OVDE MOŽETE PRATITI KURIR TELEVIZIJU UŽIVO

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 PEVAČ U GRADSKOM PREVOZU KAO SAV NORMALAN SVET! Sadio je voće i povrće na Kosmaju, a u Beogradu živi SKROMNO!

Kurir