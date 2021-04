NE TRAŽIMO DEVOJKE KOJE ROKAJU HAMBURGERE! Đorđe David ponovo ŠOKIRA: Dođu sa ovolikim stomacima, pupak im ko volovsko oko!

Posle diskvalifikacije Vanje Knežević iz popularnog takmičenja "Zvezde Granda" u jednom trenutku u centru skandala bio je i Đorđe David, koji je jednoj devojci sa očiglednim viškom kilograma poručio da je “nedopustivo da tako izgleda”.

Zbog toga ga je jedan deo javnosti osudio da je mizogen, a on sada objašnjava zašto je takav vid kritike dobar za takmičare i zašto onaj ko nije psihički jak ne treba da se bavi pevanjem.

- Kako im se mi obraćamo je med i mleko, obdanište u odnosu na to kako će im se sutra obraćati menadžeri, producenti ukoliko postanu profesionalci. Kakve će sve opaske i kritike dobijati od publike ili od ljudi koji budu u prvim redovima. Sve što radimo je iz najbolje namere. Ljudi kažu da smo sujetni, ma kakvi! Mi smo svi ostvareni i došli smo u situaciju da možemo da živimo od ovog posla. Ja sam njihov navijač, ali postoji nešto što je nedopustivo i nije pristojno pojaviti se na stejdžu takav. Onda su mi zamerili da sam mizogen, ali kad uđeš u ovakav cirkus, onda pristaneš na sve to. Mi smo pre svega plaćeni od produkcije da budemo to sito koje će da proseje ono što treba da ostane u finalu. Da budem dopadljiv publici i devojčicama koje „rokaju“ hamburgere i sa 19 godina imaju po 80-90 kila, u odnosu na svoj zadatak koji mi je dat od produkcije - naravno da ću izabrati ovo drugo jer sam tako čist pred bogom i svojim kandidatima.

Da li to znači da kandidati koji imaju višak kilograma ne mogu da budu zvezde?

- Važno je da kandidati znaju šta je fora, šta su njihovi limiti i da nije uvek najbolja varijanta biti u zoni komfora, već da treba izlaziti iz nje. Svoje kandidate učim da je nepristojno biti fizički neskladan. Kod mene su i oni što nikad nisu otišli u teretanu počeli da vežbaju, koji nikad nisu držali dijete ni razmišljali o svojim velikim stomacima, gde im pupak dođe ko volovsko oko. Počeli su da brinu i kada jedu i šta jedu. Kod mene je važno da sve te devojčice ako im je bog dao tu fiziku, to moraju da istaknu. Govorim šta su sve parametri koji moraju da postoje na sceni, bez obzira na pol. Surov je posao pevanje, estrada, gluma, sve što ima veze sa stejdžom.

