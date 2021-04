SUZANA MANČIĆ TUŽNA ZBOG ODLASKA ILIĆA I ZAFIRA: Prisetila se poslednjeg susreta sa Sanjom, otkrila da je pevala MILOŠEVIĆU I TITU

Suzana Mančić bila je gošća današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorila je o gubitku prijatelja i saradnika, čuvenih umetnika Sanje Ilića i Zafira Hadžimanova:

foto: Kurir

- Toliko je dragih ljudi, poznatih, poštovanih, voljenih u poslednjih godinu dana, teško je oprostiti se. Sanju sam srele dve nedelje pre nego što je preminuo, pohvalio se: "Gledaj kako sam oslabio, kao momak." Rekla sam da mi mora dati dijetu, i posle toga, vidim na udarnim vestima da je preminuo. To sam prvo podelila sa Biljanom Ristić, obe smo se složile da je napravio karijere mnogima od nas. Da nije bilo "Ogledalca", možda bih bila pravnik, to je usmerilo moj život. Zafir je napisao tekst. Kada sam prvi put nastupala pred Titom te sam pesme pevala. Sanja Ilić je učestvovao u mnogim projektima televizije, pravio songove za komedije, satire koje smo pravili. Bio je divan, uvek nasmejan, uvek kul, bio je pravi beogradski šmeker, zgodan, šarmantan. Posle "Ogledalca", bila sam klinka, htela sam da pevam "disko" - govorila je Suzana i nastavila:

foto: Kurir

- Zafir je stvarno jedan umetnik, fantastičnog opusa. Napisao je toliko knjiga, izvodio tolike pesme, gledala sam tri puta "Jadnike", gde je vukao glavnu rolu. Gledala sam to i Londonu, ja sam iz Madlenijanuma, izašla ponosna na naše glumce, Zafir je bio fantastičan. Jako mi je žao, žao mi je Senke koja je izgubila svog životnog saputnika - rekla je ona u Puslu Srbije.

Suzana se prisetila početaka, i otkrila kojim značajnim državnicima je pevala:

- Još u gimnazijskim danima, pa je Bora Đorđević kad je pravio "Suncokrete" zvao mene. Kad je bio subotički festival 1976. je bila prva šansa za moju karijeru, pa je nastalo kasnije "Ogledalce" koje je obeležilo moju muzičku karijeru: govorila je Suzana i otkrila kako su je odveli da peva Titu na Tari:

- Pokupili su me iz amfiteatra, kao na filmu, dvojica sa mantilima i šeširima: " Suzana Mančić? Pođite sa nama, pevaćete maršalu. Majka je sve spakovala, sve je u kolima. Idemo na Taru." Pripreme su bile danima, nije se znalo da je Tito bolestan, bio je nervozan, pudlice su bile nervozne. Tu su bile Maja Odžaklijevska, Tamara Pavlović, posle malog koncerta on je odmah otišio, nismo stigli da se fotografišemo. Pevala sam za Tita, Miloševića, i našeg, onog najlepšeg, Tadića - rekla je Suzana.

Mančićka je otkrila da gleda i seriju koja prati dešavanja vezana za poslednje dane slobode Slobodana Miloševića:

foto: Kurir

- Pratim seriju "Porodica". Jako mi se dopada, to je naša bliska istorija. Sa pomešanim osećanjima smo ga hapsili, ispratili, kakva je to agonija bila u njegovoj porodici, meni je to interesantno da vidim, jako je dobro upakovano. Opsednuta sam serijom "Peaky blinders".

Supruga je grčkog biznismena, jednom mesečno putuje u Atinu:

- Kao supruga mogu, moram da popunim nekih 100 papira, nije mi zadovoljstvo. Mi tamo živimo na severu Atine, ne možemo da dođemo do plaže, treba posebno odobrenje policije. Mi nismo svesni koliko normalno živim u Srbiji.

Osvrnula se i na budućnost:

- Trebalo bi u penziju ove godine. Napisala sam dve knjige, nije to neka književnost, ali su lepe i pismene. Pisala sam ih u vreme kada sam bila bez posla, kada sam imala puno slobodnog vremena. Ja nisam pisac koji piše svaki dan, treba mi izolacija, inspiracija. Da me niko ne pita ništa, tako sam napisala i ove dve.

Otkrila je kako se snalazi sa upotrebom grčkog jezika:

- Snalazim se sa grčkim, trebalo bi snimati kad ja odem u piljarnicu, objašnjavam rukama i nogama, siti se nasmejamo, tamo su raspoloženi kad vide da se ja približavam.

foto: Kurir

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TELEVIZIJU UŽIVO.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:37 Veliki kompozitor: Sanja Ilić komponovao je i hitove za Nedu Ukraden i Suzanu Mančić