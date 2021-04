PODMLADILA ME U SVAKOM SMISLU! Peja progovorio o braku sa 25 GODINA MLAĐOM ŽENOM i otkrio detalje života njegovog i ZLATINOG sina

Voditelj Zoran Pejić Peja progovorio je o braku sa 25 godina mlađom izabranicom Draganom, i otkrio detalje iz života sina Jovana kog je dobio iz braka sa pevačicom Zlatom Petrović:

foto: Nemanja Nikolic

- U svakom smislu me je podmladila. Ne kažu ljudi džaba, da svi koji imaju mlađe žene, bolje izgledaju. Dakle, moja supruga je osoba koja mi je ulepšala život. Sve ono što me je mučilo godinama, ona je rasteretila. Iako je Dragana mlada, celu kuću nosi na svojim leđima. Kuva, pere, sprema, isto je tako bitno da neko brine o mojoj karijeri i nastupima. Mi smo ljudi koji lepo radimo i zaradimo – poručuje Peja čiji je sin Jovan pored studiranja odlučio i da novac zaradi radom kao prodavac u butiku.

foto: Nemanja Nikolic

- Jovan kod mene živi, dete je koje šta god da treba da uradi potraži moj savet jer sam čovek koji ima dosta iskustva. Rekao mi je da bi voleo da radi. Ujedno studira na fakultetu i radi u prodavnici. Skoro sam mu kupio automobil, kako bi mogao da ide na posao. Sad pokušavamo da kupimo nešto malo bolji, to je dete koje je za primer i hvala bogu da je to tako. On je dete koje je skromno, možemo i Zlata i ja da mu priuštimo sve na svetu, ali on bira da sam zaradi – rekao je voditelj za Super tv.

foto: Sonja Spasic

Kurir.rs/S.M.

