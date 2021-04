NIJE NAMA DO NOVCA JER SMO MLADI! Vojaža prozivali da je raskinuo sa Breskvicom zbog reklame, a on objasnio kako stoje stvari!

Reper Mihajlo Veruović Vojaž raskinuo je sa dugogodišnjom partnerkom Anđelom Ignjatović Breskvicom, ali kako sada tvrdi, ništa u njihovom slučaju nije bio marketinški trik i želja za novcem.

Iako njihovi fanovi imaju razne teorije, on otkriva šta je istina.

- Nije nama do novca, jer smo mladi. Sve što radimo je iz čiste ambicije i ljubavi prema muzici, nije meni krajnji cilj novac. Pokušavam da nađem lepu misao da bih mogao da kažem šta osećam. Da bih video dugu, mora da bude malo kiše. Život nije jedna ružičasta stvar. Mora da postoji malo kiše da bih ipak video tu dugu. Smatram da je kiša koju sam ja prošao uticala na mene i da me je pretvorila u iskusnijeg momka. Sad je vreme da se fokusiram na dugu - kaže Vojaž i dodaje:

foto: Printscreen/Youtube

- Čitava situacija me je ojačala. Imao sam vremena da razmišljam o sebi, čovek kada misli, on napreduje. Ne želim da komentarišem navode da li je došlo do prevare i da li je Breskvica bila sa raznim reperima. To je zanimacija za ljude, da čitaju te napise i o tome pričaju. Prevelika privatnost je u pitanju - poručio je mladi pevač.

Scenu sa Duletom Savićem prenosili su svi mediji u regionu, a interesantna je bila činjenica da je poznati fudbaler Vojaža tokom gostovanja u jutarnjem programu između ostalog upitao: 'Izvini, a čime se ti baviš?'. Mihajlo je sada ispričao svoju stranu priče.

foto: Instagram screenshot

- Bili smo u bekstejdžu jutarnjeg programa. Dule Savić je tu bio gost i započeli smo temu koja nam je u tom trenutku bila bliska. On me je stvarno u tom momentu pitao: 'Izvini, a čime se ti baviš?'. Ja sam mu rekao da se bavim muzikom, na šta mi je on poručio da mu je drago i da mi želi svu sreću. Interesantna scena, Dule Savić je kralj, šta imam da pričam o njemu?

Vojaž ističe da je vreme tokom pauze, zbog korona virusa, sa nastupima iskoristio kako bi se posvetio studiranju.

- Konkretno, studiram u ovom trenutku, ova pauza mi je dala dovoljno vremena da se posvetim fakultetu. Živim i dalje sa roditeljima, nemam problem sa egzistencijom. Tu su roditelji da mi uvek pomognu. Muzika koju pravim nije od danas od sutra. Sluša se svuda u dijaspori i imam veliku zaradu na raznim muzičkim platformama.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

