SVAKI DINAR KRVAVO SAM ZARADIO, ALI SAM POGREŠIO! Vladimir Tomović uključio se UŽIVO na mreže, otkrio sve detalje DISKVALIFIKACIJE

Vladimir Tomović uključio se putem lajva na Instagramu, ali na profilu svog brata Vladana.

Vlada je priznao da je trenutno u Vrnjačkoj banji i da mu je profil još uvek ugašen. Na lajv se uključilo 10.000 ljudi, a među prvima se javio i Paulin otac, kako je Tomović pročitao u komentarima.

- Samo da znaš da te gleda Paulin otac - napisao je neko od fanova, a Tomović je rekao: "Ako, neka gleda! Gleda i 10.000 ljudi". On ga je pozdravio i rekao da mu je jedino zbog Paule i Filipa Cara žao što je napustio rijaliti.

"Boravak je bio prijatan. To sam bio ja, savest mi je čista. Najbolja verzija mene je prikazana. Nemam zbog čega da se kajem. Nisam se štedeo. Paula i Filip Car su pokazali da su pravi prijatelji, njihove suze su sve rekle i Monika je ispala dobar čovek. Zbog njih mi je jedino žao što više nisam tamo", rekao je Vladimir.

foto: Printscreen/Instagram

"Kada je diskvalifikacija u pitanju, ona je bila opravdana! Šta god vi mislili, ne želim nikoga da perem, nisebe ni Pink, ali stvari se ne rešavaju buntom i štrajkom. Ja sam tako rođen, ja sam buntovnik, ali se tako ne rešavaju stvari. Neka ovo meni bude za nauk, a svima se izvinjavam koje sam pominjao, a nisam trebao, misleći na organizaciju Zadruge 4, od vlasnika, pa preko ostalih. Ja sam neko ko bi verovatno to opet ponovio, ali u 21. veku štrajkovati glađu na televiziji, to je bila moja nemoć. Do mene su dolazile netačne informacije, a ja nisam mogao da se borim sam sa sobom, izgubio sam se u vrtlogu! Pogrešio sam! Izvinjavam se svima ako sam nekome naneo štetu. Bog će da nagradi, jer ću se ja truditi da činim dobra dela, a Bog sve nagradi", objasnio je Tomović", rekao je Tomović.

"Samo da znate da sam ja svaki svoj dinar krvavo zaradio, dao sam srce za svaki dinar. Ja sam odužio dug, odradio sam to ljudski, pošteno", kaže Tomović.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:21 Psiholog Vesna Tomin o Miljani Kulić