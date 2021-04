SENZACIONALNA PONUDA KOJA SE NE PROPUŠTA! Dubai već od 499 € - LUX hoteli 5*

Karibi u Emiratima! Izdvajamo za vas LUX hotele sa 5 zvezda po najpovoljnijim cenama tokom proleća. Jedan do njih je i Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA 5*.

Dubai nikada ne može da dosadi, zato su mesta na avionu redovno popunjena. Najpoznatiji od sedam regiona koji sačinjavaju Ujedinjene Arapske Emirate, Dubai se može opisati uz pomoć dve reči: ekscentričnost i luksuz. Sa agencijom “Travelland” taj luksuz je dostupan tokom aprila, i maja.

Jedan od najprodavanijih hotela iz ponude agencije je Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5*. Hotel se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otrpilike 600 metara od metro stanice, 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Gosti hotela imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Njegova najniža cena je 499 evra po osobi za boravak od 6 dana, 5 noćenja za polaske 13. i 20. aprila. Ukoliko to nije dovoljno vremena da se uživa u Dubaiju, onda se opredelite za paket od 10 dana, 9 noćenja za šta treba izdvojiti 599 evra.

Polasci u aprilu: 06 / 09 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 18 / 20 / 23 / 24 / 25 / 27 / 29 april. Neka predstojeći prolećni praznici budu najlepši baš u Dubaiju. Izdavaja se kao poseban polazak 30.04. na 9 i 10 dana, jer ga odlikuje jutarnji dolazak, a večernji povratak, što daje više prostora za boravak. Polasci u maju: 01 / 02 / 04 / 07 / 08 / 09 / 11 / 15 / 16 / 21 / 22 / 23. maj na 4, 5, 7, 9 noći po najnižoj ceni od 519 evra za paket aranžman.

Polasci za Uskrs i Prva maj: 23 / 24 / 25 / 27 / 29 / 30. april i 01 / 02. maj, po najnižoj ceni od 579 evra.

Karibi u Emiratima! Boravak u hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA 5* govori u prilog tome. Na samom severu arabijskog poluostrva, ovaj luksuzan rizort smešten je na samoj obali uz sopstvenu belu peščanu plažu. Ras El Hajm je idealna destinacija za odmor tokom cele godine. Nalazi na oko 45 minuta vožnje od aerodroma Dubai. Brojne su mogućnosti za uživanja kako u samom mestu, tako i na nekom od izleta u Dubaiju (pustinjski safari, Dhow krstarenje sa večerom, poludnevno razgledanje Dubaija…)

Paket aranžman sa boravkom u ovom hotelu košta od 699 evra po osobi u aprilu, a od 679 evra u maju. Nema skrivenih troškova, jer cena uključuje avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd, aerodromske takse, smeštaj u dvokrvetenim sobama na bazi izabranog broja dana (4, 7, 10 ili 11 noćenja), transfere, ali i pomoć predstavnika na srpskom jeziku.

Poseban DELUX hotel koji se izdvaja je i Fairmont the Palm 5* (od 689 € za 6 dana/5 noći tokom aprila). Smešten je na plaži Palm Džumeiri. Od aerodroma je udaljen 27 km i 8 km od Dubai Marine i za svaku je preporuku! Poseduje bar, 2 bazena na otvorenom, privatnu plažu, privatni parking, saunu, fitnes, spa i velnes centar, sportove na vodi uz doplatu, prodavnice, lift, dečije igralište, teren za golf udaljen 3 km.

Magičan Dubai je magičan između ostalog, zbog luksuznih hotela koji dominiraju. Na vama je da izaberete onaj koji više odgovara vašem senzibilitetu. Neki od njih su: - The Retreat Palm Dubai Mgallery By Sofitel 4*; - Atana hotel 4*; - Sheraton Jumeirah Beach Resort 5*; - Jannah Marina Bay Suites 4*; - Elite Biblos 5*

Za ulazak UAE i Egipat potrebno je priložiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata od datuma uzorkovanja testa. Neka vas to ne brine, jer je zdravlje i bezbednost turista na prvom mestu.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

