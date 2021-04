TARINA MAMA NE MOŽE DA IZDRŽI ĆERKINU TRUDNOĆU! Miroslava Simov za Kurir: Pustite me da umrem, vreme mi je! ŠOK U PORODICI

Tara Simov sve više sumnja u to da čeka dete s Nenadom Aleksićem Ša, ali joj je teško to da prizna i sebi i drugima. Ona se, podsetimo, u petak nakon emisije "Gledanje snimaka" požalila cimerima u pušionici da joj menstruacija kasni mesec dana. Ermina Pašović je rekla da za svaki slučaj treba od produkcije da traži test na trudnoću.

foto: Printscreen/Magazin IN

- Kakva trudnoća?! Dva puta smo imali se*s. Ovo nema veze s trudnoćom. Nisam trudna. Kasni mi mesec dana - rekla je Tara. Pašovićeva je bila direktna: - Sve je od boga - dodala je Ermina. Međutim, Tara je tvrdila suprotno. - Nije trudnoća, nego stres. Stiglo me je sve od prošle i ove godine - pričala je Simovljeva, ali je Ermina i dalje bila ubeđena u to da je Tara u drugom stanju. Ona je tokom noći, ali i celog dana zbog sumnje da je u blagoslovenom stanju bila nervozna, šetala je po prostorijama i govorila cimerima kako se oseća loše.

foto: Printscreen

Tim povodom pozvali smo njenu majku Miroslavu Simov, koja je jedva govorila.

- Ja nemam komentar na to - rekla je ona na početku razgovora, nakon čega se jedva suzdržala da ne zaplače. - Šta da kažem? To sve mi je... Pustite me da umrem na miru. Vreme mi je da umirem - bilo je sve što je rekla Tarina majka, a potom je prekinula vezu. Pokušali smo ponovo da stupimo u kontakt s njom, ali se ona više nje javljala na telefon. Tarina majka je delovala zabrinuto i tužno, a u toku dana je njen telefon bio nedostupan. Inače, Miroslava je do sada rado davala intervjue i razgovarala s novinarima, ali ju je vest o mogućoj trudnoći njene naslednice izgleda pogodila, s obzirom na to da je ona protiv njihove veze.

foto: Pritnscreen

- Taj Ša, a mrzim da ga zovem Ša, jer ja ne znam ni šta to znači, on nije muškarac. Nervira mi ćerku, razboleće se zbog njega. On ima psihički poremećaj, čim tepa hrani "klopica", "hranica", "blejica", zna se ko tako priča, to nije žargon novobeogradske Fontane. Ja više neću dozvoliti da vrši "sprdnjicu" s mojom ćerkom. Ako budem počela da se sprdam s njim, neće mu biti dobro, a i sa svima njima tamo, a i ovim njegovim. Toliko je ljigav i aljkav da ne mogu da ga podnesem, a Tara je toliko lepa i elokventna da može da ima koga želi - govorila je Miroslava pre samo nedelju dana u emisiji "Magazin In"na televiziji Pink.

(Kurir.rs) foto: Printskrin

BONUS VIDEO:

05:00 SVAKI DINAR KRVAVO SAM ZARADIO, ALI SAM POGREŠIO! Vladimir Tomović uključio se UŽIVO na mreže, otkrio sve detalje DISKVALIFIKACIJE