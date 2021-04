SLAĐA I ĐANI U EMISIJI PROGOVORILI O NAJDUBLJOJ INTIMI: Nemamo pošteno ni gde ljubav da vodimo! Otkrili RAZLOG i prsnuli u SMEH!

Radiša Trajković Đani i Slađa su bili gosti kod Sanje Marinković, a tom prilikom su otkrili detalje iz privatnog života.

Naime, Đani je istakao da nema gde da vodi ljubav sa svojom suprugom:

- Pa nemamo pošteno ni mi gde ljubav da vodimo, ćerka je sa nama - rekla je Slađa i nasmejala sve, a onda joj je Sanja ponudila apartman u studiju:

- Može, ostaćemo posle emisije (smeh) - dodala je Slađa.

foto: Pritnscreen

Pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa ove godine u majku proslaviće 25 godina braka.

Oni su sada govorili o svekrvama i taštama, a tom prilikom su otkrili u kakvim odnosima su bili sa njima.

Đani je otkrio da se sjajno slagao sa Slađinom majkom koja više nije živa, dok je Slađa otkrila kakva je njena svekrva.

"Mene nije u početku svekrva volela, a nije me ni mrzela, ne bih o razlozima. Sada me najviše voli.Sećam se kad smo radili koncert i prošlo je sve kako treba, i ja sad preumorna, spavala sam malo duže i ustajem i ona počne da me grli i ljubi. A uvek je govorila da imam dugačak jezik. Ja se pitam šta je sad ovo, a ona kaže: "Ja te najviše volim", reko zašto sad to, a ona kaže: "Kakav si mu samo koncert napravila", rekla je Slađa u emisiji "Magazin In" i nasmejala sve u studiju.

foto: Pritnscreen

