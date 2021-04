JA SAM ZA TO DA SE SVADBA NAPRAVI! Aleksandrina majka otkrila šta misli o emotivnom odnosu ćerke i Janjuša: A onda POTKAČILA MAJU

Od kako je ušla u emotivni odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, Aleksandra Nikolić je sve vreme u žiži dešavanja i interesovanja, pa se povodom te situacije oglasila i Aleksandrina majka. Slovenka je prokomentarisala kako vidi svoju ćerku u tom odnosu, nakon čega se dotakla i potencijalnog zeta.

- Ona je jednostavno navikla da ima mušku pažnju, željna je toga, sada joj sve teško pada, njoj sad nije jasno šta ona tu. Nadam se da će da shvati neke stvari, Maja tera inat, to nije velika ljubav - rekla je Aleksandrina majka.

Na pitanje da li veruje u emocije Marka Janjuševića Janjuša, ona je bila neodlučna:

- Ja ne verujem ni sama sebi, ja sam bila naivna i kao Aleksandra i dok nisam doživela ta silna razočarenja, nisam znala. Ja samo njoj verujem, jer je znam, on je njoj tri meseca pružao pažnju, to ženu privlači. Ona kada je videla da će da bude ta svadba, ja sam za to da svadba treba da se napravi, kao zadatak, a tamo ne treba nešto veće. Bila bih najsrećnija da se vrati ženi i detetu, da se mane kocke, i da niko više ne pati zbog njega. Maja smatra da niko nema nikoga vani, da niko nije zaštićen, mene što je nazvala pogrdnim imenom... Prođoh pola sveta, niko me nikad nije nazvao tako, čekam Aleksandru da izađe, a preko te reči ja ne prelazim - dodala je.

