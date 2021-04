PRED SUDIJOM 12. APRILA: Pevaču zakazano SUĐENJE i PRODUŽEN PRITVOR! Muković se sumnjiči da je nasrnuo na partnerku u NOVOM SADU

Pevaču Alenu Mukoviću (33) iz Podgorice, protiv koga je novosadsko Osnovno tužilaštvo podnelo optužni predlog zbog nasilja u porodici, u Osnovnom sudu u Novom Sadu je zakazano suđenje za 12. april.

foto: Printscreen/Pink

Njemu je produžen pritvor do 1. maja zbog opasnosti od bekstva, s obzirom na to da je on crnogorski državljanin i da nema prijavljeno boravište u Novom Sadu, ali i zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo za koje se sumnjiči.

Crnogorski pevač Muković i učesnik rijalitija "Farma 5" se sumnjiči da je 8. februara oko 19 sati, nasrnuo na svoju emotivnu partnerku sa kojom je u vanbračnoj vezi. Sve se dogodilo ispred zgrade u Ulici Hadži Ruvimovoj u Novom Sadu, kada ju je, kako saznajemo, udario po licu, a zatim uhvatio i za vrat, navodno joj govoreći: "Zapamtićeš ti mene."

Žena je posle toga pozvala policiju i prijavila nasilje, te je Muković uhapšen, i odmah su mu izrečene hitne mere napuštanje stana i zabrana prilaska i komuniciranja sa žrtvom.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Novosti

BONUS VIDEO: