U GOSTIMA KOD PORODICE LAZIĆ: Oduševljeni smo Sekom, opuštena je i prirodna!

Majka i snajka Radmila i Monika Lazić pobednice su druge nedelje istoimenog kulinarskog šou programa, koji se emituje na televiziji Kurir. Njihova pobeda ne treba da čudi, s obzirom da su od ostalih takmičarki za svoja jela dobili po maksimalnih 10 bodova što do sada nije bio slučaj.

foto: Kurir

Aleksandar i Monika otvorili su nam vrata svog porodičnog doma u beogradskom naselju Žarkovo, gde su nam otkrili neke zanimljivosti iz svog privatnog života.

- Bilo mi je neobično da kuvam pred kamerama, ali sad se polako navikavam. Kuvam ja celog života, ali skuvati nešto za sat vremena i još pod pritiskom, nije nimalo lako. Ja sam to uradila iz ljubavi prema snahi, ona to voli i ona je u tome. Ja se sama nikad ne bih prijavila, to sam učinila da joj budem podrška u svakom pogledu - otkriva uz smeh gospođa Radmila. Ona je svojom snajom Monikom oduševljena od prvog trenutka kada ju je upoznala.

- Monika je srdačna, imamo poverenje jedna u drugu, međusobno se uvažavamo. Nikakvih tenzija nema između nas, jako je dobra prema mom sinu, a to je jednoj majci najvažnije. A i testa sprema odlično, bolja je u bosanskim specijalitetima od mene. Razvija i kore bolje od mene. Kad ona to sprema ja dođem kod njih na ručak, a kad oni vole šta ja spremim, onda oni dođu kod mene - rekla je ona.

foto: Kurir

Monika i Aleksandar zabavljali su se vrlo kratko pre nego što su venčali.

- Par meseci smo se zabavljali pre nego što smo se uzeli. Odmah sam znao da je to to. Ustvari, ostala je trudna, pa šta ću (smeh). Kod moje supruge volim apsolutno sve, pravi je zmaj - otkrio je duhoviti Aleksandar.

Monika je u porodicu Lazić došla sa svoje dvoje dece, koje ima iz prvog braka. Od prvog trenutka je bila prihvaćena u potpunosti.

- Kao što voli i čuva naše blizance, tako je prihvatio i moje dve ćerke. Ne pravi apsolutno nikakvu razliku. Kad kupujemo nešto po gradu, pre će kupiti mojim ćerkama, nego meni ili sebi, divan je. - otkriva nam Monika.

- Upoznali smo se u "biblioteci" (smeh). To je bilo u kafani jednog vikenda. Pre toga smo se sreli jednom na poslu, gde je bio vrlo bezobrazan i drzak. Ja sam radila u jednom staračkom domu u kuhinji, a on je tu došao pošto se bavi protivpožarnim sistemima. Bio je stajao tamo kao da je glavni, baš me je bio iznervirao. Od tog događaja je prošlo godinu dana, ali ja sam ga bila zapamtila. Tad sam ga videla kod jednog njegovog druga na slici na Fejsbuku i rekla mu da hoću da me upozna sa njim. To veče smo se i upoznali i tako je sve krenulo - prisetila se Monika.

foto: Kurir Televizija

Za kraj, uglas su nam rekli i kakvi su im utisci o voditeljima takmičenja - Seki Aleksić i Raši Vlačiću.

- Oni su super, tako pristupačni, kao da su jedni od nas a ne zvezde. Ja sam Seki to i rekla: "Da mi je neko rekao da ćeš ti jesti moje kiflice i pričati sa mnom dok ja kuvam, a do pre godinu dana sam išla na tvoje koncerte u Zavidoviće, odakle sam ja, ne bih poverovala u to". Kao da se znamo 100 godina, opuštena je i prirodna skroz - završila je snajka Monika.

Kurir.rs/A.P.

BONUS VIDEO:

00:09 Seka pohvalila majki Radmili nokte