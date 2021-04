NJU JE ZAVOLEO VOLI POSLE BURNOG RAZVODA Beleslin: Zajedno smo prošli kroz životne zamke, a evo šta im je PASIJA

Voditelj Slavko Beleslin, posle burnog razvoda, ima novu izabranicu Milijanu, a zajedno su preležali koronu, dok je on imao obostranu upalu pluća.

- Sve sam odležao kod kuće i pridržavao se svih saveta lekara. Najveći strah koji sam imao odnosio se na druge - ne znam kako bih se ponašao da sam nekome preneo virus. Tih nekoliko dana dok smo čekali da vidimo da li će neko od najbližih dobiti simptome ličilo mi je na horor. Ipak, baš zbog mera opreza, nisam nikome preneo i koliko vidim nema ni nekih posledica, mada i dalje pratim sve važne medicinske parametre - priča Beleslin i dodaje da mu mnogo znači podrška partnerke, sa kojom je otpočeo vezu nakon burnog razvoda od bivše supruge Ive.

- Zajedno smo prošli kroz izolaciju, koronu i mnoge druge životne zamke i proslave. Svakako nam je plan da nastavimo da koračamo zajedno... kud god put vodio - navodi on i dodaje da mu je pasija da otkrije svrhu života:

- Već pet godina intenzivno radim na otkrivanju svrhe života, to mi je postala pasija. Mislim da sam blizu odgovora. Javiću.

Podsetimo, njih dvoje su se upoznali pre čak 10 godina. Kako ističe, iako se ona javno ne eksponira - to uskoro i promeniti, a onda je spomenuo i urednicu koja ih je spojila tako što je nju poslala da urade intervju.

"Imam neki osećaj da će se to promeniti i da ćete je viđati češće. Varnice koje su bljesnule tokom jednog intervjua pre više od 10 godina preživele su sve to vreme neugašene i ispostavilo se da je naš Amor bila urednica koja ju je jednog prolećnog dana poslala da uradimo intervju. Nekada sasvim obični dani i sasvim obične odluke menjaju sudbine. Ni danas ne znam čija je to odluka bila, ali iskreno uživamo u njenim plodovima svakoga dana", rekao je Beleslin i dodaje da i nakon ljubavnog kraha nije izgubio veru u brak.

