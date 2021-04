SAMO MAJCI NE DIRAJ SINA! Đanijeva snajka Nina otkrila kako se slaže sa SVEKRVOM Slađom, a za MIR u kući važno je samo JEDNO

Nina Trajković, snajka Radiše Trajkoviće Đanija i Slađe, prvi put se oglasila i otkrila šta je sve naučila od svekrve, a pevač se pohvalio da joj je prvi čestitao rođendan.

- Mnogo sam pametnih stvari naučila. Svekrva i moja mama mi daju pametne savete koje se tiču odgajanja deteta. Da bi bio mir u kući, jedina stvar je da se Miloš i ja slažemo jeste da postoji poverenje. A kada se on i ja slažemo, onda nema problema da se recimo moja svekrva i ja ne slažemo. Moja omiljena pesma od Đanija je "Nema me". A pošto je to pevao, onda može "Lutalica" - rekla je Nina.

- Sin je birao za sebe. Meni duplo bolje ako je njemu dobro. Ja sam i drugom sinu rekao "Ti ćeš da živiš sa tom ženom, gledaj da te poštuje, da bude dobra majka, žena, meni dovoljno da kaže "Dobar dan". Snajka mi, inače, persira" - rekao je Đani u Magazinu in.

foto: Tamara Trajković

kurir.rs

