VERA MATOVIĆ NEMA KONKURENCIJU! Moj Miki Milane je VEĆI HIT od Nadinog JUTRO JE: Ja sam glavna zvezda!

Vera Matović iza sebe ima 50 godina dugu karijeru i dosta hitova koji su se slušali i ranije, ali su i sada popularni kod omladine. Njena pesma "Miki Milane", nedavno je ponovo zapalila Internet i postala prava atrakcija na društvenim mrežama.

Sa pevačicom smo porazgovarali na setu kulinarskog šoua "Majke i snajke", na koji ju je pozvala njena mlađa koleginica Seka Aleksić.

Doživeli ste renesansu, omladina je odlepila za vašom pesmom "Miki Milane"?

- Ja sam glavna zvezda koliko čujem sad, samo se nadam da nisam padalica. Ne znam šta da kažem, to su deca rekla sve, ja nisam ništa. Ta deca tad nisu bila ni rođena, te 2009. godine, ili su se tek rodili. Oni su tek sad doživeli renesansu od ove pesme.

Šta mislite šta je glavni razlog za to?

- Ritam ih je poneo. Verovatno u nedostatku nekih novih, dobrih pesama, oni su odabrali ovu pesmu.

Pošto je Nada Topčagić završila na festivalu San Remo, da li bi vi voleli da budete naš predstavnik na Evroviziji?

- Jao, ti sad mene provociraš sa Nadom. Moja pesma je popularnija na mrežama od Nadine, tako mi kažu. To je najveći hit sad, nemam konkurenciju. Ima dece koja me nagovaraju da idem na Evroviziju, kažu napravila bih dar-mar tamo, ali gde ću ja u ovim godinama. U mom rodnom Čacku su čak i potpisivali peticiju za to.

Predviđaju vam i bolji plasman od grupe "Hurricane".

- Oni ozbiljno to misle izgleda. Njima se trenutno više sviđa "Miki, Milane" nego "Loco Loco" i smatraju da je ona bolja od njihove za Evroviziju. Ja bih bila u top 3 to je sigurno. Ali, prepuštam to devojkama koje to super rade.

Šta poručujete ljubomornim kolegama?

- A ima i takvih? Ja to nisam ni čula ni videla. Ja sam takva, ne obraćam pažnju na to. Meni lično to niko nije rekao. Nisam osoba koja bi se raspravljala sa kolegama.

Da li ćete snimiti spot za ovu pesmu?

- Nema potrebe. Cela nacija zna za "Milana", pevaju je svi. I crnci, Kinezi, Japanci. Kažem opet, ne mogu da živim, ni da spavam koliko me zovu. Pevaju je čak i deca u obdaništu, sede u krevecu i pevaju.

Je l' ste najveći bakšiš dobili baš za ovu pesmu?

- Ne znam, nije to u pitanju da li je neko dao pare ili nije. Vera Matović nije od juče na estradi. Pet decenija sam prisutna, mene drže hitovi "Hajde, hajde milovanje moje", "Hej Marko, Marko", i drugi. Vera nije poludela, normalna je bila i ostala, iako sam u samom vrhu estrade, samo hit do hita.

Seka Aleksić uči od mene - Seka uči sve od mene sad, prepisuje domaći zadatak. Ona ima moj broj i samo me pozove za neke recepte i kaže mi: "Verka, kako ono beše, šta ide u ovo jelo?". Posebno volite Seku, ona se oduševila kad vas je videla. - Seka je meni toliko draga, mi se znamo odavno, ostavile smo divne utiske jedna o drugoj. Poželela sam joj svu sreću sveta, a to je i dobila. Ponosna sam što ona voli i peva moje pesme. Želim joj svu sreću u braku, kao što želim i sebi.

