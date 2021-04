PRVI PUT ZA MEDIJE OGLASILA SE JANJUŠEVA MAJKA! Desanka OGORČENA: Starlete su iskvarile mog sina! Podržava BIVŠU SNAJU!

Marko Janjušević totalno je izgubio kompas u rijalitiju "Zadruga". On ni sam više ne zna šta hoće, pa se čas svađa, čas miri sa Majom Marinković, koja ga je čak i prebila pre neko veče. Sportistu ni rođena majka Desanka Janjušević ne može da prepozna.

- Ja sam rekla da neću da se oglašavam, jer se toliko nerviram i brinem, pa taj rijaliti i ne mogu da gledam - rekla je na početku razgovora Desanka. Na pitanje šta joj konkretno smeta, Janjuševa majka je bila direktna.

- Sve! Nema šta mi ne smeta. On je bio oženjen čovek, a da se razvede zbog žena. Rodila sam lepo dete, a eto šta uradi u tom rijalitiju. I Kristijan je lep, pa se ne vuče sa ženama. Ja ništa od svega što radi ne mogu da prihvatim. Podržavam svoju snaju i unuku. On je pogrešio. Ušao je u taj rijaliti i napravio sebi problem.

Desanka o Maji i ostalim ženama, poput Aleksandre Nikolić, Ane Korać, sa kojom je njen sin imao aferu još u "Zadrizi 1", ni reč ne želi da kaže:

- Neću nju, ma neću nikoga da komentarišem. Ništa se meni to ne sviđa. Iskvariše ga te žene. Sve se lepe za njega ko da nema nijedan drugi muškarac. Za mene je ovo stresno - zaključila je Desanka Janjušević.

I zadrugarov kum Marko Paunović smatra da se sportista mnogo promenio. - Ja ne mogu da garantujem ništa za mog kuma, jer se stvari kod njega ekspresno menjaju. On nije takav u spoljnom svetu. Čini mi se da ga ubija okruženje. Ne snalazi se on tako dobro kao što je mislio - kaže Marko i nastavlja: - Ja sam mu krstio ćerku i u kontaktu sam s njegovom bivšom ženom. Ona je dama, žena koja gleda porodicu. Posvetila se svom ličnom životu i prijateljima. On je tamo pred kamerama, a ona nije, pa joj je lakše da se okrene i svom emotivnom život. Neće umreti sama sigurno - završava košarkašev kum.

