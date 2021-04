ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Bucko opet počeo da se kocka, a Dana jede buđavu hranu

Zdravo, dragi moji. Dok vam pišem ovu kolumnu, događaju se neki čudni preokreti u svetu javnih ličnosti. Biće neočekivanih sukoba i ratova na estradi, ali dok ne vidim u kom pravcu će to otići, ne mogu ni reč da vam kažem, jer sam obećala svom izvoru da ću držati jezik za zubima. U svakom slučaju, računajte da ćete uskoro čitati o velikom skandalu koji će tresti ceo region.

Ono što danas mogu s vama da podelim jeste informacija da je Gazdarica poludela kad je čula da će njen bivši uskoro postati otac. Radi se o čoveku koji je manje poznat javnosti, a njih dvoje su zajedno bili svega nekoliko nedelja. Ali izgleda da Gazdarica ne može da preboli tu kratku aferu i da joj se još dopada bivši, pa sad svima priča sve najgore o njemu jer joj je proradila sujeta. Ispostavilo se da je s njom bio iz zabave, a da je za suprugu odabrao mlađu i lepšu od nje.

Vidim da se pisalo o tome da je Bucko nestao i da se nikome ne javlja na pozive. Naravno, to je istina, ali razlog za to nije što je bežao od problem i tome slično, već se vratio starim lošim navikama. Moji izvori kažu da je opet počeo da isprobava sreću na kocki, iako još ni stare dugove nije vratio. Verovatno ga je na to naterao očaj, jer je svestan da neće imati od čega da plaća kamate i rate zelenašima zato što posla nema.

Moram da vam ispričam jedan trač o Dani, pevačici koja je aktuelna zbog inostranog uspeha. Jedan njen komšija mi je pričao o tome da je ona jako velika cicija i da bukvalno odvaja od usta da bi uštedela, iako ima možda i najviše para na estradi. Ona se jako plaši siromaštva, pa svojim ukućanima zabranjuje da bacaju hranu, čak i kad se pokvari. Tako mleko koje se ne popije u roku ostavi još nekoliko dana da se pretvori u kiselo mleko i to ona konzumira, a stari hleb stavlja u zamrzivač, pa ga posle ponovo peče u rerni. Prava je sreća kako se nije otrovala dosad od sve te bajate hrane.

Čula sam da su se Kaluđerka i Ministarka pokačile oko neke pesme. Valjda su obe htele da je snime, pa nisu mogle da se dogovore i na kraju su pale i teške reči, ali to nije prvi put u njihovom slučaju. Sad imaju prećutnu saglasnost da u javnosti glume da su dobre, ali javna je tajna da se odavno ne podnose. Toliko od mene za ovaj put, čitamo se i sledeće nedelje.

