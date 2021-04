PRVI INTERVJU VANJE KNEŽEVIĆ NAKON DISKVALIFIKACIJE IZ ZVEZDA GRANDA: Bilo je zastrašujuće! Progovorila i o saradnji sa Cecom!

Bivša učesnica muzičkog takmičenja ‘Zvezde Granda’ Vanja Knežević prvi put nakon diskfalifikacije odlučila da progovori o svemu, pa najavila novu pesmu!

Vanja Knežević je ponovo u centru pažnje, a po svemu sudeći došlo je do potpunog obrta - dok su mnogi mislili da se Vanjina karijera nakon diskfalifikacije završava, ona snima pesmu! Iako su se naizgled emocije stišale nakon njenog sukoba sa članicom žirija, pevačica je odlučila da prvi put javno progovori o svemu, pa potvrdila da uveliko radi na novoj pesmi i da je srećna.

"U fazi su neke nove pripreme, novi muzički projekti tako da povodom toga dolazim u Beograd, možda se i preselim u Beograd, kako je krenulo. Konačno neke lepe stvari mogu da ne objavim, to mi jeko moje svetlo na kraju tunela, nakon tog celog mraka. U fazi pripreme je nova pesma, to je ujedno i moj prvenac, moja prva pesma. Dobila sam tu privilegiju i čast da radim sa Cecinim saradnicima, eto prvi put i to da kažem. Još uvek sam u šoku kada su mi javili da ću imati priliku da radim sa njima. Veoma sam srećna, danas baš treba da idem da snimam, da vidimo kako i šta. Baš sam srećna zbog toga, i nadam se da će sve ići svojim tokom i baš u pravom smeru".

Vanja je odlučila da prvi put javno progovori o svojoj diskvalifikaciji iz muzičkog takmičenja, pa je ispričala kako se osećala kada je čula kritike i uvrede na račun svog izgleda od strane članice žirija.

"Meni je to bilo jedno jako stresno snimanje i sada kada se setim tog momenta neki mi je nelagodan osećaj. Sve je bilo dobro dok ona nije došla na red, jer mi je nekako bio čudan način komentarisanja, bilo mi je zastrašujuće. Možda je meni tako delovalo, jer sam takav tip osobe.Ja sam joj tad refleksno odgovorila, nikada sigurno nekoga ne bih prekinula namerno, prosto to je izašlo iz mene u tom momentu, nisam mogla da se kontrolišem, i ja sam rekla: 'Pa ja sam to već preživela'. Možda je ona u tom trenutku previše to lično shvatila što sam je prekinula, i tada je krenulo sve. Još kada su pomenuli da sam opsovala, znam kada su to rekli da me je neki znoj oblio, da mi nije bilo dobro, jer znam kakva sam i da se sigurno tako ne bih ponašala na sceni. Hvala Bogu, Marija je stala tu u moju odbranu jer me zna. Hvala joj što je stala u moju odbranu, i suze su pokazatelj kako sam se u tom trenutku osećala".

Mlada pevačica je otkrila kako je sporan sadržaj sa društvenih mreža koji je objavila došao do članice žirija! Kako kaže, jedna od takmičarki sa kojom je inače bila u dobrom odnosu je njoj poslala sporan sadržaj, nakon čega se digla velika prašina!

"Ja pretpostavljam da sam ja to uradila u nekom momentu ljutnje zbog svega, ili čega već. Saglasna sam sa tim da to verovatno nije bilo u redu sa moje strane. Ja sam pre svega ovoga imala oko 4.000 pratilaca na Instagramu, i naravno da niko ne bi očekivao da će jedna ona da pregleda moj story, ipak je ona zvezda za mene koja imam samo 4.000 pratilaca, je l’? I onda su mi neki rekli da je neka od takmičarki poslala taj moj story njoj i da je ona to videla. Meni je samo stigla poruka od nje, ona je meni napisala: 'Zbog storija koji si objavila bićeš diskvalifikovana iz daljeg takmičenja'. Ja kad sam pročitala poruku, ja sam se šokirala! Kad sam videla poruku, ja taman da napišem, da pitam šta je tačno bio razlog, da li možemo da na neki normalniji način popričamo, da vidimo, da rešimo jer nisam htela da to iko protumači lično. Možda je moja greška bila što sam to repostovala. Ona je mene odmah nakon toga blokirala, i nisam imala mogućnost da joj odgovorim. U tom momentu ja pišem Mariji, Marija piše meni. Marija kaže: 'Briši, briši stori!'"

"Na neki način mi je drago što sam završila sa takvim tipom takmičenja, jer tek sad u stvari vidim šta je sve to, jer ja možda nisam ni bila svesna šta se tu sve komentariše i radi. Tek posle svega ovoga sam shvatila i uvidela neke stvari koje do tada nisam. Ja gledajući sve te emisije sam uvidela da se taj kriterijum ko će biti zvezda zaista vrednuje na osnovu fizičkog izgleda što zaista nije merodavno. Videla sam da se čak i opstanak nekih takmičara gleda po izgledu, po tim nekim fizičkim karakteristikama. Čak možda neko ko bolje peva, a ko se recimo ne oblači kako bi neko hteo, neće da dogura tako daleko".

Kurir.rs/Mondo/M.M.

