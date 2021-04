ČABARKAPA JE PARAZIT KOJI PLJAČKA NAROD: Karađorđe Subotić opleo po ljutom rivalu, pa otkrio bitnu stvar o ćerki Aleksandri!

Aleksandar Čabarkapa, ljubavnik rijaliti učesnica, osumnjičen za razbojništvo u selu Stupnica kod Loznice, uhapšen je u jednom motelu, gde je iznajmio sobu nakon izvršenog krivičnog dela.

Otac bivše rijaliti učesnice Aleksandre Subotić, Karađorđe je izjavio da je otac njegove unuke Magdalene parazit koji ne voli da radi, pa do novca dolazi tako što pljačka penzionere i upada im u kuće.

foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

Karađorđe je ispričao da Čabarkapa nema nameru da se bavi poštenim poslom.

"Možda ga je besparica primorala na to, nemam drugo objašnjenje. Niko ne krade iz obesti, bar ja tako mislim",rekao je Subotić, pa otkrio da li se njegova ćerka Aleksandra čuje sa Čabarkom budući da sa njim ima ćerku Magdalenu.

"On ima pravo da zna kako mu je dete i šta radi, Aleksandra se čuje sa njim i to je nešto minimalno, ipak je on otac njenog deteta", zaključio je Karađorđe.

foto: Instagram, screenshot Happy TV

