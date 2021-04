OTIŠAO JE VELIKI SRPSKI BOEM A NIJE MU SE ISPUNILA POSLEDNJA ŽELJA: Tozovac je NJU voleo 40 godina, a za ovim je ŽALIO do kraja

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je u 85. godini od posledica korone virusa.

Tozovac je bio srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pevač narodne i folk muzike, najpoznatiji po pesmama „Tražiću ljubav novu“, „Vlajna“, „Jesen u mom sokaku“, "Mirjana", "Ti si me čekala", „Violino ne sviraj“ „Ovamo Cigani“, „Oči jedne žene“, "Prazna čaša", "Jeremija" i drugima. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu.

Predrag je pre nepunih četiri meseca stao na ludi kamen i venčao se sa životnom saputnicom Emilijom u intimnoj atmosferi doma. Pevač je venčanje planirao godimana, ali su različite životne okolnosti učinile da se to dogodi tek pred kraj prošle godine. Tozovac i Emilija bili su u ljubavi već 40 godina, a nešto manje od toga su živeli zajedno.

- Svega nekoliko ljudi prisustvovalo je venčanju, a slavlje nije moglo da prođe bez malo muzike i harmonike. Pored mladenaca, bili su kumovi i nekoliko najbližih prijatelja. Matičarka je došla u stan Tozovca - rekao je tada izvor blizak Tozovcu.

foto: Ana Paunković

- Sve i da nije pandemija, Predrag nije želeo da pravi veliko slavlje jer smatra da je to neprikladno u njegovim godinama, jedino što bi eventualno pozvao još nekoliko ljudi. Ovako je sve obavljeno u tajnosti, njima je bilo bitno samo da potpišu papir i tako ozakone ljubav koja traje nekoliko decenija.

- Planirali smo da pravimo žurku i bitno nam je da svi budu otkačeni, veseli, raspoloženi, rasterećeni i da bez ikakvih obaveza uživamo u muzici. Mi takav život i živimo, tako da nam je važno da se svi izđuskamo i da svima bude lepo - rekla je tada gospođa Živković.

Da su izgovorili sudbonosno da, na društvenim mrežama otkrila je Biljana, prijateljica srećnog para.

- Posle 40 godina ljubavi moja Mima i kralj muzike Tozovac - uz fotografiju mladenaca napisala je ona na Instagramu.

Ubrzo se pojavio i snimak na kojem mlada i njena prijateljica igraju u stanu, dok Tozovac uživa u fotelji nazdravljajući sa nekolicinom svatova. Prijatelji su Tozovcu pevali “Podignimo uvis čaše, Toza se ženi”. Tozovac je sve vreme bio nasmejan i veseo.

- Ovo nema veze sa godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovek sa dvadeset godina. Brak tada nije uspeo. Živim sa Emilijom, koju najlepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da krunišem jedno zajedničko vreme života u ljubav. To je jedini razlog - pričao je Tozovac kojem je krivo što nije uspeo da napravi pravu srpsku svadbu zbog pandemije koja vlada u celom svetu.

foto: ATA images, Instagram

- Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato samo to uradili, najintimnije u stanu. Došao je matičar, zajedno sa kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju - kaže pevač koji je već šezdeset godina prisutan na javnoj sceni.

Iako su mnogi komentarisali da svadba u ovim godinama može biti samo zbog imovinskog statusa, Tozovac kaže da to nije slučaj.

- Ne krijem to. Nema nikakvog materijalnog razloga zbog kog smo to učinili. Osećam se ispunjen. Kada bih birao ponovo, sve bih isto izabrao. Za mene je ovo bio veoma lep potez – ističe on.

- Ne znam o prvoj ženi ništa, živi sa porodicom u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i na početku karijere. Međutim, rastali smo se posle nekoliko godina, danas nemam kontakt sa njom - kaže Predrag.

Podsećanja radi, pevač je želeo da se oženi Mimom za svoj 80. rođendan, ali ga je prehlada sprečila u tome. Kasnije se venčanje odlagalo iz sličnih razloga, a konačno su sada u novu godinu uplovili kao bračni par.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

00:39 OVAKO SE SLAVILO KOD TOZOVCA! Pevač tvrdi da se nije OŽENIO, a sada isplivao snimak VESELJA!