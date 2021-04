DANIMA SAM SE BUDILA UPLAKANA, BOLELO JE ŠTO SAM SE TOLIKO PRIPREMALA! Učesnica ZG napustila takmičenje, a sad se oglasila!

Takmičarka muzičkog šou programa "Zvezda Granda" Snežana Kačar nije uspela da se plasira u naredni krug takmičenja, a nakon što je ispala iz šoua oglasila se na Instagramu.

Naime, ona je u poslednjoj emitovanoj emisiji dobila samo jedan glas, od Ane Bekute, što je bilo veliko iznenađenje za sve, budući da je u prethodnom krugu imala svih šest glasova žirija.

Ipak, žiri ju je ohrabrio da nastavi da se bavi pevanjem i da se sledeće godine ponovo prijavi za "Zvezde Granda", a Snežana se potom oglasila i tim povodom se zahvalila svom mentoru, ali i otkrila da nije zadovoljna kako se predstavila.

foto: Pritnscreen

- Autogol. Ovaj put se desio meni. Danima sam se budila uplakana, razmišljajući o tome šta će pomisliti ljudi koji me prvi put slušaju, misliće da je to moje pravo izdanje... Bolelo me je što sam se mnogo pripremala za ovaj nastup, a nije bilo rezultata. Do tog dana sam bila ubeđena da prolazim, šta se dogodilo kasnije ni sama ne znam... Možda sam izgorela u želji. Nisam želela da se rasplačem, ali me je Đorđe David dirnuo svojim rečima i hvala na tome, mnogo mi znači! Svakako da neću odustati! I suze su deo ovog posla, šta je tu je... Važno je da ste vi tu i sve dok je tako, ja ću biti presrećna! Želela bih da se zahvalim Miliju koji se toliko trudio oko mene u ovom takmičenju! Hvala žiriju i divnoj Sanji Kužet na ovim komentarima. Hvala vama što ste uvek uz mene. Pišite mi vaše komentare, a mi se naravno vidimo u sledećoj sezoni! Vaša Sneža! - napisala je pevačica, koja se na sceni rasplakala kad je shvatila da napušta takmičenje, pa ju je voditeljka Sanja Kužet utešila.

Kurir.rs/I.B.

