OTIŠAO JE GORE KOD CUNETA DA SE DRUŽE Nadi Topčagić teško pala vest o smrti Tozovca: Ne mogu da verujem da ga nema, bio je LJUDINA

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je danas u 85. godini, posle teške i opake borbe sa koronavirusom. Iako je izašao iz bolnice u petak, njegovo stanje se pogoršalo, te je primljen na VMA, gde je i preminuo.

Mnogima je vest o njegovoj smrti teško pala, pa tako i pevačici Nadi Topčagić.

- Saznala sam malopre za Tozovca, mrtva sam. On je bio jedan kvalitetan čovek, ljudina, veliki kolega, pevač, umetnik. Nisam mogla da verujem da je preminuo, pisalo je da se oporavlja, mislila sam da će uspeti ovo da prebrodi. Ne mogu da dođem sebi. Moji počeci su bili sa Tozovcem, on me je uvek hvalio, davao mi je komplimente. On je meni govorio: "Ti si mangup pevač". Stvarno mi je žao, eto, otišao je sada kod Cuneta gore da se druže. Mnogo je kolega otišlo, za njega sam mislila da će sve ovo da pregrmi. Estrada se baš osula, pravi umetnici su nas napustili - rekla je Nada Topčagić.

