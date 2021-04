NAJBOLNIJE JE ŠTO NE ZNAM DA LI ĆU OVO PREŽIVETI, NE ZNAM NIŠTA DRUGO DA RADIM! Čeda Čvorak iskreno o krizi, pa odgovorio Lukasu!

Čeda Čvorak otkrio je da ne nije siguran da li će preživeti finansijski pandemiju, ali i psihički, zbog sve češćih zlonamernih komenatara drugih ljudi na to što potražuju novčanu pomoć od države ili pravo da rade.

Pevač je vidno izrevoltiran zbog odnosa javnosti prema estradnim umetnicima, istakao da nisu muzičari ti koji zarađuju dobro, već su najsiromašniji među bogatima.

- Zbog njih 10, 20 koji su zvezde i imaju kuće, bazene, milione, svi smo stigmatizovani. Za mene je bolest što ti ljudi uđu kod mene na profil i komentarišu sa mržnjom to što mi želimo da radimo. Najbolniji deo je što ne znam da l’ ću preživeti ovo kao umetnik - rekao je Čeda, te odgovorio na osude Ace Lukasa koji ga je javno prozvao da je sramota što on traži novčanu pomoć:

- Mene je jedan poznati folker ispljuvao, to pokazuje koliko nema više mere, nema solidarnosti prema nama. Hajde da kaže meni se to ne sviđa, ali borite se ljudi kako znate za sebe, to podržavam. Ovo je strašno koliko se stvorio neki gnev prema nama. To su obični muzičari koji nisu zvezde, nemaju ogromne ušteđevine ili milione.

Čeda je takođe istakao da mu nije jasno što ako oni već godinu dana ne rade, a i dalje raste broj obolelih, zašto je samo njima zabranjeno da rade i ujedno ih lekari i javnost vide kao najveću pretnju.

- Ljudi su u zabludi jer vide muzičare koji imaju pare, a ne vide iza njih. Oni vide nas kao zlo, mi osećamo diksriminaciju zato smo se ujedinili i izašli na ptotest. Ljudi te stavljaju na stub srama, narod ne razume jer te stavljaju u isti koš sa velikim zvezdama. Ali je najstrašnije da nekome zamisli smeta što se ti boriš da radiš i živiš od nečega. Bolnice su i dalje pune, a mi ne radimo već godinu dana. Zašto smo onda i dalje bez posla, gde je taj dokaz koji garantuje da smo mi najveći problem za prenošenje virusa - upitao je Čeda i podelio koliko su njegove kolege u nezavidnoj situaciji:

- Kolega jedan me zvao i rekao da je hteo da napiše CV i prijavi se za neki drugi posao. I onda mi je rekao: “Shvatio sam da posle 40 godina bavljena muzikom, nemam šta da stavim u CV, jer ništa drugo ne znam da radim” - zaključio je u emisiji “Preživeli” na K1.

