NEDA UKRADEN U SUZAMA ZBOG SMRTI TOZOVCA: Pesme koje je ostavio ga čine besmrtnim, sa njim sam pevala od Maribora do Đevđelije

Pevačica Neda Ukraden skrhana je i u suzama nakon saznanja da je legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac preminuo danas, u utorak, 6. aprila, u 86. godini.

- Jako mi je žao. Čula sam se pre neki dan sa Mimom, rekla mi je da on nije najtežem odeljenju, da očekuje uskoro da izađe iz bolnice i dođe kući - rekla je Neda u suzama.

- Otišao je velikan ne samo narodne pesme, on je bio čovek koji je bio multitalentovan, fantastičan pevač, kompozitor, te pesme koje je on napravio su najlepše pesme narodne muzike, naJlepše pesme ovih prostora - rekla je vidno uznemirena pevačica.

- On je čovek koji je plenio svojom pameću i šarmom, užasno, vanserijski popularan čovek, sa njim sam pevala od Maribora do Đevđelije. Bio je retka pojava, retki su ti ljudi. On je bio jedna druga priča, to nije bilo samo, što bi se reklo, piće, iće i žene, bio je vanserijska ličnost i šarmer, imao je i knjigu poezije - rekla nam je pevačica.

- Privatno smo bili dobri, bezbroj puta je sa suprugom bio gost na mojoj slavi. Zaista mi je jako žao... Velika je njegova zaostavština i te pesme koje je ostavio je nešto što ga čini besmrtnim, a meni je žao kao čoveka... - ispričala nam je Neda.

Podsetimo, Tozovac je preminuo u utorak, 6. aprila, od posledica korona virusa u 86. godini. Pevač je 5. marta, tokom dana, primljen u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu sa potvrđenim korona virusom i upalom pluća.

Bio bio priključen na kiseonik, a kada je primljen u bolnicu bio je u teškom stanju, ali stabilno. Legendarni pevač kući je pušten pošto mu se zdravstveno stanje popravilo, bio je stabilno. Međutim, nakon toga je primljen na VMA, gde je i preminuo, pošto mu je srce stalo.

