POTUKLI SU SE U SOBI I NOKAUTIRAO GA: Tozovac je često pričao o Tomi Zdravkoviću, a sebi nije oprostio te ŠAMARE

Pevač Predrag Živković Tozovac nakon nekoliko nedelja borbe izgubio je bitku sa korona virusom. On je preminuo na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u 85. godini.

Brojne anegdote ostale su iza ove pevačke legende, jedna od njih je sa velikim Tomom Zdravkovićem!

- Ne mislim da je Toma bio boem. On je bio veliki umetnik, sjajan pevač, božanstven pesnik. Žao mi je što je umro prerano. Bio je veliki kavaljer. Čak i raspusnički kavaljer. Ako je to boemština, ajde bio je i boem! Samo, on je spojio dve stvari koje su opasne po život. Voleo je da pije i nije imao granicu.

Jednom prilikom je Tozovac posvedičio kakvu je neprijatnost imao sa Tozovcem kada je pokušao da ga "skloni od čaše".

- Jednom sam pokušao i on me je nokautirao. Posle jednog našeg nastupa čekali su ga neki momci s kojima je on hteo silom da ode da pije. Jedva sam ga odvukao do sobe. I u sobi smo se potukli. Udario me je tako da sam mislio da me je nokautirao. Onda sam ga dva-tri-četiri puta dobro ošamario i on se smirio. Sedeo sam još sat i zaspao, jer je za nekoliko sati trebalo da krenemo dalje - pričao je za kurir pre skoro deceniju.

