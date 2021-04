TOZOVAC 10 GODINA NIJE HTEO DA DOĐE U EMISIJU KOD VESNE DEDIĆ: Ona sada otkrila šta se krije iza toga (FOTO)

Vesna Dedić oglasila se na svom Instagram profilu i oprostila se od pevača Predraga Živkovića Tozovca koji nas je napustio u 86. godini.

foto: Damir Dervišagić

"Poslednji pozdrav iz 'Balkanske ulice'... Od 2002. do 2012. kada bih ga zvala u emisiju govorio je: 'Ja trideset godina gradim imidž lepog Toze, a tebi je toliko loše svetlo u emisiji da neću da dođem'", napisala je.

foto: Printsreen

"Kada mi je Tijanić odobrio studio i bolju rasvetu, Tozovac je došao i toliko divno pričao i pevao, da smo snimili 'Balkanskom ulicom' iz dva dela. Imala sam čast da ga ponekad, kao posle promocije romana 'Zagrli me', slušam do zore i to je moj veliki emotivni kapital."

"Tozovac je ostavio trag u beskraju u istoriji duha zemalja bivše Jugoslavije i napustio ovaj svet svestan da je jedan od najvećih i najvoljenijih", napisala je Vesna Dedić.

foto: Printsreen

Podsetimo, Tozovac je preminuo u utorak, 6. aprila, od posledica korona virusa u 86. godini. Pevač je 5. marta, tokom dana, primljen u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu sa potvrđenim korona virusom i upalom pluća.

Bio bio priključen na kiseonik, a kada je primljen u bolnicu bio je u teškom stanju, ali stabilno. Legendarni pevač kući je pušten pošto mu se zdravstveno stanje popravilo, bio je stabilno. Međutim, nakon toga je primljen na VMA, gde je i preminuo, pošto mu je srce stalo.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

