PROBIJENA PLUĆA, SMRSKANA REBRA, NAGNJEČENO SRCE! Osuđena osoba koja je odgovorna za smrt Nikolininog ljubimca: PRAVDA POBEĐUJE!

Voditeljka Nikolina Pišek se oglasila na svom Instagram profilu, pa je tom prilikom istakla da je čovek koji je odgovoran za smrt kućnog ljubimca osuđen danas.

- Ovo je Tyson. Moj mali pas koji je umro pre sedam godina. Znam da nekima izgleda bizarno da ga držim u ruci, ali istina je da nisam mogla da podnesem pomisao da ga fizički odrstanim iz naših života nakon devet godina koje smo proveli zajedno. I konačno je donesena presuda za njegovu smrt. Nakon 7 godina - započela je, pa nastavila:

- Čovek koji je odgovoran za njegovu smrt, koji je godinama terorisao celo naselje neodgovornim držanjem i uzgojem nesocijalizovanih nemačkih ovčara u garaži, A.I., je osuđen. Za mene sramotno malo, jer moju bol i bol moje porodice ništa ne može kompenzovati. Malo, jer nije dokazana uzgojna vrednost psa. Jer ga nisam dala na obdukciju. Jer bi ga tada “humano zbrinuli” u nekoj spalionici strvina. Jer njegova probijena pluća, osam smrskanih rebara, nagnječeno srce nisu bila dovoljan dokaz da je umro od nasilne smrti. I sad dok pišem, plačem. Čekao me je da me poslednji put vidi, zamahnuo repom i umro. Spavaj mirno, mali psu. Rekla sam ti da pravda pobeđuje. Kad tad. I da nisi otišao uzalud. Nema ih više. I javite mi kome je pomoć preko potrebna. Taj novac od presude je za to - napisala je u opisu fotografije.

