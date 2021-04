SMRT TOZOVCA POGODILA JE ESTRADU Joca i Lepa o pevaču: Kukala sam koliko me je GLAS NOSIO, do poslednjeg dana živeo je kao DEČAK

Predrag Živković Tozovac je preminuo u utorak, 6. aprila, od posledica korona virusa u 86. godini. Pevač je 5. marta, tokom dana, primljen u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu sa potvrđenim korona virusom i upalom pluća. Tim povodom, pevačica Lepa Lukić, glumac Nenad Okanović i pevač Joca Stefanović su govorili u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

"Vi ste mi javili, ja sam spavala. Kad ste mi javili ja sam skočila i kukala u 4 zida kako me je glas nosio. Toliko sam kukala za njim, palo mi je teško. Bila sam u kontaktu sa njegovom ženom Mimom. Ona mi je pričala da je bolje i da treba da bude što duže u bolnici. Ona me tvala u petak i rekla mi je da je izašao ja sam skakala od sreće. Jutros čujem da je umro, teško mi je to palo, da ne misle ljudi da ja to pričam zato što je umro. Nema emisije da se snima za novogodišnji program, a da ja nisam snimala sa njim", rekla je Lepa i dodala:

"Bio je šmeker, dugovit, svi su ga voleli, fanovi su nam radili slike. Sve slike imam u kući, palo mi je teško. Zvala sam njegovu ženu, sve nas je iznenadilo. Sećam se da smo preko estrade putovali autobusom po koncertima, to je bilo takvog smeha i druženja, danas to ne postoji. On, ja i Era smo zabavljali ceo autobus. Zbivao je šale na svoj račun. Bio je voljen i omiljen. U takvoj smo situaciji da su mnoge poznate ličnosti otišle. Njegova žena mi je rekla da je imao upalu pluća. Nisam znala da je vraćen u bolnicu, znala sam samo da je izašao. Poznajem ga mnogo, mi smo iz istog kraja", rekla je Lepa.

"Da li je delio trenutke iz privatnog života", bilo je pitanje za Lepu.

"Nije mi ništa posebno pričao, njemu je najteže bilo to kada je izgubio oca, majku je mnogo voleo, ja sam ga zbog toga najviše volela. Naše majke smo gledali u starosti, i teško je podneo njenu smrt, u to sam upoznata", rekla je Lepa, a onda se osvrnula na Tozovčevu ljubav sa Mimom.

"On je sa Mimom bio dugo, čula sam i da su se venčali. Ta je žena njega držala, mislim da ga majka ne bi gledala tako kao što je ona, on je njoj zahvalan bio. Ja sam bila svedok njihove ljubavi. Nisu se venčavali do sad, ali on je shvatio da je šteta da se ne venča i da joj ostavi jer je zaslužila", rekla je Lepa.

Pevač Joca Stefanović se u Pulsu Srbije prisetio legendarnog pevača Tozovca. "On je velika legenda, ja ne znam šta bih mogao da vam kažem jer sam dosta mlađi od njega, sliušao sam priče o njemu, snimali smo emisije zajedno. Kad god sam ga video, on je uvek imao elana, govorio je da ga ljubav prema muzici podmlađuje. On je do poslednjeg dana živeo kao dečak. Ja ću to u životu primeniti, čovek samo stari u glavi. Ne mogu da izdvojim neki savet, soim toga da je bio kavaljer prema damama, to su takvi maniri da moramo da to sačuvamo i da se brinemo o našim lepšim polovinama. On je bio specifičan, tehnički nije bio napredan pevač, ali kad izgovori rečenice u pesmi, je bilo bitno", rekao je Joca. 00:31 Joca Stefanović o legendarnom Tozovcu

Predrag Živković Tozovac bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pevač narodne i folk muzike, najpoznatiji po pesmama „Tražiću ljubav novu“, „Vlajna“, „Jesen u mom sokaku“, „Mirjana“, „Ti si me čekala“, „Violino ne sviraj“ „Ovamo Cigani“, „Oči jedne žene“, „Prazna čaša“, „Jeremija“ i drugima.

Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Živeo je i radio je u Beogradu.

