UŽIVO POSLEDNJI POZDRAV BOEMU TOZOVCU U USIJANJU DANA: Mislili smo da će pobediti, ali nije izdržao CAKANA: Samo je fizički OTIŠAO

Legendarni pevač Predrag Živković Tozovac je preminuo u utorak, 6. aprila u 86. godini. Tim povodom, pevačica Neda Ukraden, pevač Marinko Rokvić, pevačica Dragica Radosavljević Cakana i harmonikaš Aleksandar Sofronijević govore u "Usijanju dana" na Kurir televiziji, pa su se oprostili od njega emotivnim rečima.

"Moje oči tebe traže, dok u čaši vino drema, muzika mi pesmu svira, a ja patim što te nema." Stihovi pesme Predraga Živkovića Tozovca nikada nisu zvučale tužnije.

Ratko Rađenović kum Predraga Živkovića Tozovca.

"Mima je za 45 dana imala veliku tragediju, majka se upookojila i sad suprug. Veliki udarac, neka joj Bog bude prijatelj. Svi smo se radovali životu, mislili smo da će pobedili, ali nije izdržao. Neki parametri su bili pozitivni, ali kad se vratio kući, pozlilo mu je, nije izdržao. Čitava noć je bila moj nemir, nisam spavao, gledao sam filmove, Mima mi je saopštila. On je aristotel ponašanja, nije mogao da spava, pamet mu je radila", rekao je njegov kum.

"Ja ne mogu tačno da vam kažem kada smo se videli poslednji put. Bili smo svi ushićeni njegovom radošću kada je primio nagradu, mislim da smo se tada vieli poslednji put ili je to bilo prošlog leta. Ja sam dosta susreta imala sa njim i Mimom, sa njom sam se čula pre 10 dana, rekla mi je da je bolje i da će izaći iz bolnice, ja sam jutros čula od novinara. Mislim da su svi bili iznenađenji, samo što sam ustala, javili su mi. Ovakve legende ne umiru. Ja sam ga doživljavala kao očinsku figuru, on može da mi bude otac po godinama, bio je pun razumevanja, voleo je da udeli kompliment i da vam da snage, voleo je da se druži sa mlađim ljudima. Naši putevi su se ukrštali uvek", rekla je Cakana.

"Prošle nedelje sam sa našim zajednjičkim prijateljem čuo, rekli su mi da treba da izađe iz bolnice, čuo sam da je prminuo. On je samo fizički otišao. Nadam se da ga tamo čeka raj, on je to zaslužio, on je bio najveći umetnik, najkomletniji pevač. Toza je bio šmeker, jedan jedinstveni. On je slavio ljubav. Naši susreti su uglavnom bili na veseljima, on pamti vremena iz doba Šekularca, Rajka Mitića. Što se tiče pesama, jedno 10-15 pesama njegovih otpevam. Ja sam uvek voleo da uvrstim u repertoar njegove pesme", rekao je Marinko, a onda se uključila Neda Ukraden.

"Moram da kažem da mi je bilo strašno kad sam čula. Očekivala sam da će dobiti bitku sa obom bolješću, oza ne može nestati. Ja Tozovca znam od 1972. godine kada sam potpisala ugovor sa najvećom agencijom. Sećam se angažmana u Novom Pazaru tu su bili Tozovac i Lepa. On je bio isti uvek, šarmanatan, divan, plemenit. Ima pevača koji su različiti. Bio mi je i kolega i prijatelj. Bio je deo mojih najlepših momenata. Mima i Tozovac su bili nešto najlepše, bio je jedan pamet i talenat. Bio mi je kao brat, otac, kolega, prijatelj", kroz suze je rekla Neda.

Predrag Živković Tozovac bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pevač narodne i folk muzike, najpoznatiji po pesmama „Tražiću ljubav novu“, „Vlajna“, „Jesen u mom sokaku“, „Mirjana“, „Ti si me čekala“, „Violino ne sviraj“ „Ovamo Cigani“, „Oči jedne žene“, „Prazna čaša“, „Jeremija“ i drugima.

Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Živeo je i radio je u Beogradu.

