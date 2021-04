GRADIO KUĆU NA SELU, NIŠTA NIJE IMAO Đus otkrio ko mu je prvi doneo poklon na USELJENJE, kad je otvorio gepek nije mogao da veruje

Reper Ivan Ivanović Đus svojevremeno se oprobao u nekoliko rijaliti programa, ali ističe da je to za njega sada samo ružna prošlost i da ne bi ponovo prihvatio učešće. Đus je rekao da od početka situacije sa korona virusom izbegava da boravi u Beogradu i da dosta vremena provodi sa porodicom na selu.

- Kada sam došao u Šabac prvo sam osetio temperament, brate to sve ludaci kao ja, reko to je to, smisao za humor je ludački i svi imaju dobar vajb, prija mi Sava, vazduh, sve - rekao je Đus

Reper se prisetio situacije kad je pravio kuću u Šapcu Vera Matović se najavila da dolazi u goste.

foto: Nikola Anđić

- Ja skačem iz kreveta, dolazi Vera i Raca, Vera u tojoti, dolazim ja, otvaram gepek kada ono šporet - prisetio se Đus.

- Ja sam ga pitala imaš li u Šapcu šporet da kuvamo kafu, on kaže ne, ali ću kupitii, tada sam odmah znala šta ću mu pokloniti - ispričala je Vera kroz smeh u Amidži šou.

Podsetimo, reper nedavno oprobao u potpuno drugačijem biznisu

- U celom ovom bedaku dobio sam poziv da radim jednu emisiju i odmah sam pristao. Već četiri meseca primam platu na mesečnom nivou i super mi je. Lepo mi ide. Što se tiče rijalitija, zahvalan sam produkciji što me nije pozvala. Nije to za mene. Predaleko je otišla priča, nije mi više zabavno. Više ništa nema veze sa mozgom i ne vidim sebe u tome. To je moja ružna prošlost. Nije mi dobra ta varijanta, što ne znači da drugima nije. Neki se odlično snalaze u tome i pomaže im u životu - rekao je Đus ranije.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

01:02 Ekipa emisije Majke i Snajke ugostila Veru Matović