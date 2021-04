DUŠAN JE SVAKODNEVNO UZNEMIRAVA I PRETI JOJ! Tanja Savić i dalje prolazi kroz AGONIJU zbog dece, otkriveni novi detalji drame!

Nakon što je godinu dana vodila bitku za sinove, presuda je izrečena u korist Tanje Savić, međutim pevačica i dalje nema mira kada je u pitanju odnos sa suprugom Dušanom, koji je naslednike prošle godine odveo u Australiju.

Pevačica se sada sprema za put u Australiju, gde će se, nakon dužeg perioda, videti sa svojim sinovima Maksimom i Đorđem, a potom se zajedno sa njima vratiti za Smederevo, gde će živeti.

Do tada, Tanja vreme provodi sa porodicom, a najviše sa bratom koji joj pomaže, između ostalog, i u opremanju kuće u Smederevu.

Tanjina komšinica progovorila je o situaciji u kojoj se pevačica trenutno nalazi.

- Tanja nije sama, svi znaju da ima sestru Bilju koja je vaspitačica i s kojom se maltene svakodnevno slika za Instagram, ali ona ima i rođenog brata Tomicu. Od kada se preselila u Radinac mnogo je bliža sa familijom, s kojom joj je Dušan godinama branio da ima kontakt - počela je priču komšinica i dodaje da Dušan, kako tvrdi, uznemirava Tanju:

- U poslednje vreme sve češće provodi vreme i sa bratom Nemanjom, on joj kao i ostatak familije pomaže da opreme stan i završi sve one muške poslove, poput bušenja zidova, sklapanja nameštaja i nošenja gabaritnih stvari, a ima ih dosta. On je taj koji je čuva, pazi na nju i njena je desna ruka. Dušan je svakodnevno uznemirava, preti joj da neće videti sinove, i Tanja je svesna da je on spreman na sve. Uzda se u zakon i pravdu, a sud je 12. marta doneo odluku da deca treba da se vrate u Srbiju - ispričala je za Svet, prenose mediji.

Kurir.rs/I.B/Svet

