SEVE PROŠETALA SPLITOM, A NIKOM NISU PROMAKLE NJENE ČARAPE! U jeku priča o RAZVODU od Igora poslala poruku i svima ZAPUŠILA USTA!

Pevačica Severina Kojić provela je Uskrs po gregorijanskom kalendaru u rodnom Splitu, gde već neko vreme boravi.

Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, pa tako nereteko objavljuje fotografije na kojima veliku pažnju privuku njeni stajlinzi. Ovog puta, Severina je prošetala gradom u dugoj žutoj haljini sa dubokim šlicom, pa su se tako videle i njene čarape.

Naime, ona je uz kombinaciju uparila sa sportskim patikama i čarapama na kojima je pisalo "Fuck what they think", što u prevodu znači "J*be mi se šta mislite".

Mnogi su ovu poruku povezali sa pričom o razvodu nje i Igora Kojića o čemu se mesecima unazad priča. Iako se pevačica nije oglašavala ovim povodom, možda je baš ovo njen odgovor na sve.

Kurir.rs/I.B.