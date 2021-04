PEVAČICA IZBAČENA IZ RIJALITIJA, A SADA OSULA RAFALNU PALJBU PO TARI: Nevaspitana je i bahata! Ša nije zaljubljen u nju!

Zorica Erić, bivša zadrugarka, je komentarisala je najsvežije skandale iz Bele kuće.

Iskoristila je priliku da oplete po Tari Simov i njenom ponašanju:

Tari sam rekla da bih je uhvatila za rep i otresla o zid, a ona me pitala zašto, šta me motiviše da to uradim. Ona me nervira, konstantna drama, vika, napušavanje. Smatram da devojka sa 20 godina nema potrebe za toliku dramu - priča Zorica.

- Tara jeste nevaspitana i bahata, sve tera po svom... Ali iskreno mislim, nakon svega što uradi, kada legne da spava, nju to jako muči. To je generalno dete kom je u životu nedostajala iskrena ljubav. Ša uopšte nije zaljubljen u nju. Jednom rečju Tara je 'mentol' - zaključila je Erićeva u emisiji ''Pitam za druga''.

