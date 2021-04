ĆALETOV SIN SE PONOVO BAHATI PO BEOGRADSKIM ULICAMA! Uhvaćen u CENTRU GRADA, vozio po tramvajskim šinama i bacao ŠALJIVE KOMENTARE

Mladić koji je dospeo je u žižu javnosti u oktobru prošle godine kada je slupao zlatnog "poršea" i ironično prokomentarisao "Ubiće me ćale" i sada se bahati po ulicama grada Beograda.

Od tada ovaj mladić ne prestaje da intrigira svojim ponašanjem i načinom života.

On je javnosti poznat kao "ćaletov sin" ili vozač zlatnog "Poršea". On je već nekoliko puta uhvaćen u bahatoj vožnji zbog čega su mu, prema pisanju domaćih medija, oduzeta dva automobila marke "Porše". Ipak, čini se, da on ne namerava da stane.

Naime, on je sada na svom Instagram profilu objavio video snimak, pa je pokazao kako se ponovo bahati. On je vozio Nemanjinom ulicom, i tom prilikom je vozio po tramvajskim šinama, s obzirom da je bila velika gužva.

Na snimku se čuje i glas njegovog prijatelja, a njih dvojica u šaljivom tonu komentarišu kako je sledeća stanica Slavija:

"Evo je kamera, neka snimi lepo".

