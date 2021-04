IZVORINKA MILOŠEVIĆ U ŠOKU NAKON VESTI DA JE TOZOVAC PREMINUO: Otkrila po čemu će ga pamtiti, pa poslala poruku SVIMA

Narodna pevačica Izvorinka Milošević se pred kamera oprostila od legendarnog Predraga Živkovića Tozovca.

foto: Vladimir Šporčić

- Dugo se nismo videli, on je mnogo stariji od moje generacije, ali ja ne znam da li postoji osoba koja voli muziku, a da ne zna ko je Tozovac. Ovo je doba stravičnih gubitaka, a Tozovac je bio legenda. On je zapis u vremenu. On je škola koja buduće generacije treba da znaju da kako treba da se peva izvorni melos. On je napravio bezbroj snimaka, on je ostavio pokolenjima u amanet strahovite snimke, hitove koje cela kafana peva, on je sinonim za veselje, za radost... On je bio strašan šmeker! - priča Izvorinka u emisiji "Premijera".

Podsetimo, Tozovac je preminuo 6. aprila od posledica koronavirusa u 85. godini života. On je ležao u bolnici "Dragiša Mišović", a pre samo nekoliko dana izjvio je da bi voleo da ga lekari puste kući da umre, kao da je predosetio da mu se bliži kraj.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:19 ERA OJDANIĆ PRIMIO VAKCINU PROTIV KORONA VIRUSA, PA SE OGLASIO! Pevač iz ordinacije poručio: Dobro moj narode, sačuvajte ZDRAVLJE