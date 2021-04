VOJAŽ PROGOVORIO O IZDAJI! Reper otvorio dušu nakon raskida sa Breskvicom: Ne postoji osmeh bez SUZA! Nisam sposoban da RAZMIŠLJAM

Mihajlo Veruović - Vojaž, pričao je o velikom internacionalnom uspehu, o vezi sa Breskvicom, teškim trenucima u karijeri i detinjstvu.

Na samom početku osvrnuo se na teško odrastanje i situaciju koja je obeležila njegovo detinjstvo.

Naime, njegov otac Milan Veruović, bio je telohranitelj Zorana Đinđića i ranjen je u dobropoznatom atentatu na premijera.

Objasnio je šta ga je porodica naučila:

"Ja sam iz porodice, koja sa svom težinom prezimena koje nosi, ima veliko iskustvo. Iskusni su u životu, a to iskustvo prešlo je i na mene... O biznisu sam najviše slušao roditelje ili prijatelje iskusne u poslu. Najbolji savet od roditelja sam dobio onda kad su mi rekli da od prijatelja očekujem gore nego od neprijatelja. Neprijatelj uvek ima lošu nameru za mene a od prijatelja ne očekujem to. Jedina stvar koja može da se desi je izdaja, samo mogu da me izdaju prijatelji, jer ne može da nas izda neko od koga to ne očekujemo."

Osvrnuo se i na priču o Breskvici i situaciji posle raskida:

"Ne postoji osmeh bez suza, ali je jako važno da se iz teškog perioda izvuče iskustvo, a ne traumu. Ljudi kad su emotivni razmišljaju emocijama, a ne mozgom i to je opasno za njih i okolinu… Trenutno nisam sposoban da razmišljam emotivno zrelo i da nekome budem teret. Nikad se ne zna, možda sutra prođem ulicom i podelim pogled sa devojkom na ulici i zaljubim se. Poštujem vreme koje sam imao sa Breskvicom, i iz tog poštovanja neću ništa da radim."

Rekao je kako se oseća trenutno i šta misli o Breskvici:

"Trenutno i mislim i osećam drugačije. Mislio sam da je svet ružičast, više ne mislim. Mislio sam da je to to, nije bilo to. Čovek ne sme da pristupi svemu sa sto posto sigurnosti i poverenja, zato što život ima lake načine da ti pokaže da nisi u pravu. U životu budeš povređen i povredi te mnogo toga, ali samo treba da nađeš nekoga za kim vredi patiti. Ljubav je i kad se volimo i kad nas boli. Ljubav je i kad nedostajemo. Ljubav je sve, od toga se ne beži."

