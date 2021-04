MOŽDA JE OVO NERVNI SLOM, JA SAM POREMEĆENA! Marija Šerifović besnela na Instagramu, pa se pokajala i brzo sve OBRISALA!

Pevačica Marija Šerifović pobesnela je sinoć, a sve to je podelila sa svojim fanovima na Instagramu, te je naglasila da možda ima nervni slom.

Naime, Marija je na svom profilu objavila video u kom se požalila svojim pratiocima da "ima posla sa ljudima koji ne mogu ništa", što ju je očigledno razbesnelo, pa se čak i udarila po glavi.

foto: Pritnscreen

- Nešto razmišljam, a možda imam i nervni slom. Kako ja, koja mogu sve, realno, mogu sve, kako ja dođem u to da imam posla sa ljudima koji ne mogu ništa.? Šta je to? - rekla je Marija besno.

- Ustvari kad malo bolje razmislim to uopšte nije do njih, to je do mene, ja sam poremećena, ja, poremećena. Dobro, pa šta sad? Lagano. Šta je tu je - ispričala je pevačica u videu, ali je brzo obrisala snimak.

Kurir.rs/I.B.

