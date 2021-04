MIROSLAV ILIĆ AKO NE ŽELI NE MORA DA DA DNK ZA DOKAZIVANJE OČINSTVA! Advokat Mirjane Antonović otkrio da su SVEDOCI ključni!

Mirjana Antonović, sa kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku danas je zajedno sa sinom Devinom bila na ročištu kako bi dokazala pevačevo očinstvo.

foto: Kurir

Miroslav se danas nije pojavio na suđenju u Palati pravde, a Mirjanin advokat otkrio je detalje ročišta i naglasio da su svedoci ključni.

- Sud će doneti odluku, a da li će biti u našu korist, to ne znam unapred... Očekujem da se postupak završi i sud donese presudu. Miroslav ne treba da se pojavi, ukoliko ne želi, ukoliko ne želi, on neće dati DNK, ali postoje svedoci koji su bili prisutni tokom njihove veze - rekao je on.

foto: Damir Derišagić, Nemanja Nikolić

Inače, Mirjana je za Kurir govorila je o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

foto: ATA Images

