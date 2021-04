LJUBOMORNI MUŽ NAPRAVIO SKANDAL! Zapretio i ODGURNUO voditelja, Seka Aleksić JEDVA smirila situaciju! Ovo ga je RAZBESNELO (VIDEO)

Seka Aleksić i Raša Vlačić, novi voditeljski par takmičarske kulinarske emisije "Majke i snajke" u novoj epizodi ugostio je porodicu Ivić/ Ćosić.

Navikli smo da je voditelj Raša uvek lepo raspoložen u našim emisijama. Pored toga što pomaže našim takmičarkama u pripremi jela, on je i zadužen za dobru atmosferu.

Takmičarke, a i Seka su već prokomentarisale da veću pažnju daje snajkama (o čemu smo već pisali) nego majkama, kao i da je mnogo prisan sa takmičarkama.

U večerašnjoj emisiji je došlo do manjeg incidenta kada je Anin suprug Nikola odbrusio Raši zbog toga što mu je zagrlio devojku.

Raša je to džentlmentski hendlovao i rekao mu da je to ništa, da se to ne računa. Seka je brzo skrenula pažnju sa toga i upitala Nikolu da li smatra da njegove dame mogu da pobede, gde se situacija smirila.

Ali tu nije bio kraj, pri degustaciji jela, Nikola je opet pecnuo Rašu podsetivši ga da mu je zagrlio devojku. Raša mu je onda odbrusio, kako ne bi više dovodio u pitanje tako nešto i rekao mu je da Ana može ćerka da mu bude.

