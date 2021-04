SNEŽANA ĐURIŠIĆ U PULSU SRBIJE: Pevačica se prisetila druženja sa Tozovcem, pa otkrila detalje iz PRIVATNOG ŽIVOTA!

Pevačica Snežana Đurišić današnji je gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Ona se prisetila dugogodišnjeg prijatelja i kolege Predraga Živkovića Tozovca koji je preminuo 6. aprila.

Ona se na samom početku dotakla slučaja Merime Isaković i Danijele Štajfeld koje su optužile Branislava Lečića optužile za silovanje.

"Ne volim da komentarišem nešto što bi trebalo sudstvo da odradi, neka urade svoj posao, ja to ne bih komentarisala. Mogu reći da sam protiv svakog vida nasilja i to osuđujem najoštrije, to prepuštam sudstvu".

"Hvala Bogu nisam se nikad susrela sa tim. Nikada nisam čula za takvo nešto, ne sećam se. Ne mogu o tome da govorim jer ne znam".

Snežana se prisetila saradnje sa Predragom Živkovićem Tozovcem.

"Jako me je rastužila ta informacija. Sa 12 godina sam ga upoznala i pevala sa njim, imala sam tu čast. Bio je duhovit čovek i smeker. Bio je divan prijatelj i kolega. Svako ko ga je poznavao će ga se tako sećati. Toza je bio stalno nasmejan, vedar, ozbiljan privanto ali je plenio svojim šarmom. Imao je želju da svakog oduševi i zadovolji svojom muzikom i pojavom, i u tome je uspevao. Veliki je gubitak", priačala je Snežana i dodala:

"On će ostati legenda, ostaće večno i zauvek kao takav. Ostavio je mnogo muzičkog materijala. Učila sam od njega. Mladi ljudi mogu da nauče suštinu koja je neophodna. On je ime u jednoj plajadi".

Na pitanje koja je njena omiljena Tozevčava pesma, ona je odgovorila:

"Pevala sam Tozovčeve pesme. Nepravedno je da izdvojim neku, ali mogu da kažem da mi je "Noć je tiha" najdivnija. To me asocira na naše Kraljivo, Ibar, Moravu", kaže pevačica.

Snežana je otkrila kako danas reaguje na komentare posle toliko decenija duge karijere.

"Uživam u komplimentima, ali dobro podnosim dobro kiritiku", priča Đurišićeva u Pulsu, a potom se dotakla i situacije sa korona virusom.

"Moja branša je nekak najgora prošla, nas posao zavisi od broja ljudi i samim tim smo hendikepirani. Nedostaje mi druženje s publikom, ali ovog puta smo imali vremena da mnogo toga naučimo u ovom periodu koji je iza nas", priča Snežana.

Đurišićeva je otkrila da joj smetaju neistine kada pročita o sebi.

"Iskreno da se pitam ne bih ništa iznosila jer mislim da je privatnost svakog čoveka. Međuitim, u ovom okruženju je to skroz drugačije i pokušavam da ljudima dam informaciju onoliko koliko mislim da moram. Mislim da informacija da neko nije sam, mislim da je to dovoljno i da dalje nije pristojno. Ukoliko ne kažete nešto, neki ljudi iskomponuju niz neistina koji zna i da povredi i ponozi. Naravno da nije prijatno, ali sam oguglala. Ne praštam kad se diraju deca, porodica", rekla je Snežana i osvrnula se na odnos sa sadanjšim partnerom.

"Imala sam sreću da posle svega što mi se dogodilo, desio se čovek sa kojim se lepo slažem i funkcionišemo dobro. Pa kako Bog kaže", zaključila je pevačica.

