ISTINA JE, OBUVA MI ČARAPE I JA NJOJ PEREM KOSU, TO JE LJUBAV! Zoran Pejić Peja voli ženu Draganu, više nego što je nekad ZLATU!

Zoran Pejić Peja gost je Pulsa Srbije na Kurir televziji na samom početku govorio je o smrti legende muzike Predraga Živkovića Tozovca.

Voditelj je istakao da je slabo znao pevača, ali kad god su se sreli, lepo su se družili.

"Moram da priznam da sam Tozu jako slabo poznavao, znao sam ga kao svog kolegu voditelja, ali sam odrastao uz njegove pesme. Čat mi je što sam živeo u doba takvog šmekera, on mi je dao put da ja budem takav šmeker, da tako poštujem žene kao što je on. Često smo se viđali u "Grandu", uvek je bio smiren, tih, duhovit... Meni je jednom prilikom rekao ovako: 'Moram da pohvalim izgled, podsećaš me na moju mladost', a ja kažem njemu gde da ide i dobije komplet od mene", istakao je Peja.

foto: Kurir Televizija

Merima Isaković nedavno je priznala da ju je silovao Branislav Lečić, a Peja je izneo svoje mišljenje.

"Kada ustanem uz kaficu volim da pročitam sve što Kurir objavi. Ja smatram da mi ne bi trebalo da komentarišemo dok sud ne optuži ili ne oslobodi osobu. Ja ne mogu da tvrdim. Mogu da kažem da sam bio prisutan na estradi kada mi neka pevačica kaže da sam sladak, da pita u kojoj sam sobi, ona je malo punačka... Na koncertu u Berlinu bilo je 3.500 žena, trenutak moje slave koja je trajala nekih 7, 8 godina, tada sam bio strašno popularan. Ja sam to olako sve prihvatao. Bio sam sa ženama koje su mi se sviđale, a koje ne, govorio sam da sam umoran, bili su fiksni telefoni, lakše je bilo da se ne javi. Sve može da se stopira na vreme. U glavi treba da znate da ste oženjeni, da ne treba da imate kontakt sa osobom koja vam se dopadne ako ste oženjeni... Ja sam našao svoju sreću, srodnu dušu, ženu koja me jako voli i nikad ne bih mogao da povredim. Ne postoji nijedna žena koja može da ukrade moju pažnju. Moj mir ne može niko da ukrade. Moja supruga je od ranog jutra srećna i nasmejana. Često putujemo, često smo zajedno", kaže voditelj i dodaje da razlika u godinama ne smeta.

foto: Kurir Televizija

"Ne možete kontrolisati vreme i ljubav. Tu nema godina. Niko od lepog nije pobegao. Mi smo jako skladni, pet godina smo u braku. Osećam se kao da sada započinjem život, da imam njenih 27 godina. Ja imam putujuću kuću, mi sednemo i ja 12 sati vozim i uživam, ne osećam umor. Postojao je moj život kad smo pokojni Šaban i ja celu noć bili u kafani, da sve potrošim što zaradim, to je ostalo iza mene, ali sam morao i to da prođem. Ako ne prođete to u mladosti, život traži da to uradite u starosti. Čovek je najsrećniji uz osobu koja ga voli i ceni", priznaje Peja.

"Zlata zna to. Ona je milion puta rekla: 'Nisi me ni 10 posto voleo kao Draganu', i to je istina. Mi nismo znali gde udaramo, bili smo mnogo popularni. Sve ima svoje, mi kako sazrevamo, možda više volimo. Zlata je rekla da je više volela Hasana, ja nemam kompleks oko toga, sve sam rekao", rekao je Zoran Pejić.

Peja je rekao da mu žena Dragana obuva čarape, pa je sada sve pojasnio.

"Mi osećamo dva tela i jednu dušu. Mi gledamo jedno drugom da ulepšamo život. Ja kada se spremam, moja Dragana je uz mene, ona meni pomaže da obujem i čarape, zovemo jedno drugog 'šaci', ona mi spremi i odelo. Obula mi je čarape i danas. Ona učestvuje u oblačenju jer mi volimo tu blizinu. Ja njoj operem kosu, stavim joj balzam, to je čin ljubavi. Meni je tada puno srce. Ona mi pruža ljubav, ja ću dva put više. Spreman sam na sve", ističe voditelj.

foto: Kurir Televizija

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:10 TUGA ZA KRALJEM NARODNE MUZIKE NE PROLAZI! Peja SLOMLJEN na pomenu Šabanu: Sve očekujem da ga VIDIM! (KURIR TELEVIZIJA)