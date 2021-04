SIN MI JE MORAO NA OPERACIJU, A ONDA JE DOŠLA ILDA ŠAULIĆ: Dajana nikad ovo neće zaboraviti kumi! Rasplakala se u emisiji!

Dajana Paunović pričala je o tome koliko je neraskidiva njena veza sa pevačicom Ildom Šaulić.

Njih dve su, inače, i kume, a Dajana se prisetila samo jedne u moru situacija tokom kojih joj je Ilda dokazala da joj je prijatelj za sva vremena.

foto: Printscreen

"Moj sin je imao jedan zdravstveni problem koji je morao operativno da se reši, ja sam to jako teško doživela... Jutro nakon toga Ilda je bila ta koja je došla, spustila kofer i došla kod mene i mog deteta. Sećam se, ljubila me je tad u glavu, to su zaista neki trenuci... ", s knedlom u grlu, na ivici suza, govorila je Dajana, a potom dodala:

"Hvala joj na kumstvu i što je moj prijatelj za ceo život."

Ilda je odmah zagrlila Dajanu, pa joj je rekla da je voli u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:06 DAJANA I ŽIKA NA ISTOM MESTU U ISTO VREME: Bivši supružnici čak su se i slikali zajedno, sad je svima jasno kako se SLAŽU (VIDEO)